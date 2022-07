Festival de música expõe a diversidade cultural de Brasília

Cada Qual no Seu Quadrado, no Riacho Fundo II, terá transmissão ao vivo

Cada Qual no Seu Quadrado vai receber artistas do Distrito Federal, a partir de 26 até 28 de julho, a partir das 14 horas. Realizado presencialmente e também com transmissão pela internet, diretamente do canal do YouTube É Meu Som Entretenimentos, o evento tem por objetivo valorizar os artistas e a diversidade cultural existente na capital do DF. O festival, de realização do Instituto Brasileiro de Responsabilidade Ambiental Social e Cultural, conta com o fomento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec).

Com programação extensa, a festa traz 11 nomes reconhecidos da cena cultural do Distrito Federal e abraça trabalhos de sonoridades distintas e de diferentes gerações. Com shows presenciais e transmissão ao vivo diretamente do YouTube, o evento é totalmente gratuito e acontece no Pesqueiro Sousa, que fica no Riacho Fundo II.

O público poderá cantar e dançar junto ao som de diversos ritmos de artistas como: Ras Kakaroto, Selva Branca, Felipe Boechat, Forró com Site, Cacau da Pisadinha, Bob Nickson, DJ Dony, Dayane Reis, Lucélia Lima e Cesar Brasil.

Presidente do Instituto Brasileiro de Responsabilidade Ambiental Social e Cultural, Bruno Matos, relata que o festival nasceu com o objetivo promover ações que divulguem e desenvolvam as carreiras de artistas locais de diversos segmentos, fortalecendo e valorizando trabalhos representativos e relevantes no cenário nacional, além de promover, por meio da arte, reflexões sobre a descentralização dos eventos culturais. “Queremos mostrar a arte de todas as regiões do DF, valorizando cada manifestação”, completou Bruno.

A realização da primeira edição do Festival também marca um momento importante para aquecer o cenário cultural, que a partir de um evento que reúne diversos segmentos diferentes, promove também a geração de emprego e renda para artistas e equipe técnica. Para garantir a segurança dos envolvidos, todos os protocolos de saúde serão seguidos no combate ao COVID 19.

Merson, da Banda Chic Tá Bacana, fala sobre o poder da arte na capital: “Acreditamos no poder transformador da música, do pertencimento que ela traz para o artista e para a cidade. Faz a economia criativa girar e fortalece a identidade cultural da nossa região”, explica Merson.

Serviço: Festival Cada Qual no Seu Quadrado

Onde: Pesqueiro Sousa, Riacho Fundo II e transmissão pelo YouTube do É Meu Som Entretenimentos

Quando: 26, 27 e 28 de julho, a partir das 14h.

Ingresso: Gratuito