Festival da Baleia marca chegada da primavera na Chapada dos Veadeiros

Intimista, o evento une gastronomia, comércio local e programação musical variada

A Chapada dos Veadeiros recebe, neste sábado (24), o Festival da Baleia. Intimista, o evento reúne música, gastronomia e comércio local, em um novo espaço de eventos em Alto Paraíso, a Pousada Camping Mirante Serrano.

Na programação musical, DJs com repertório variado e artistas apresentando forró, MPB, brasilidades, surf music, blues, rock e reggae. Além disso, o público terá acesso a uma feira com produtos produzidos por gente da Chapada e uma praça de food trucks, servindo pratos variados.

O festival é pet friendly, então tá liberado levar seu doguinho. Crianças até 10 anos não pagam.

A idealizadora do projeto, Layane Rosa, fala sobre a motivação para propor o festival. “Tenho fascínio pela região. A energia do local é inexplicável e de uma beleza exuberante. É indescritível a sensação de bem estar e gratidão que tomam conta da gente ao apreciar o pôr-do-sol do Morro da Baleia, cartão-postal que dá nome ao encontro”, explica.

O festival fechou parceria com a cerveja Corona para recolhimento para reciclagem de todas as garrafas de vidro descartadas no evento. O material será encaminhado para uma associação de coletores de Alto Paraíso, juntamente com os demais recicláveis reunidos. Os copos da festa serão todos reutilizáveis, fabricadas em acrílico e produzidos pela Del Maipo.

Serviço: Festival da Baleia

Data: 24/09

Horário: de 15h às 22h

Local: Pousada Camping Mirante Serrano – GO-239, Km 60, Mirante do Morro da Baleia, Alto Paraíso de Goiás, CEP 73.770-000

Rede Social: https://www.instagram.com/festivaldabaleia/.

Programação:

15h – DJ Palmieri – Eletrobatucada, Rock e Brasilidades;

16h – Brenda Sena & Vitor do Alto – Forró, MPB e Brasilidades;

18h – Luiz e banda – MPB, Surf Music, Blues e Rock;

20h – Surf Sessions – Surf Music, Reggae, Forró e MPB;

21h30 – DJ Mica – Brasilidades.