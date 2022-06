Festival CoMA procura artista para estampar os eco copos do evento

Prazo de inscrição se encerra nesta sexta-feira (24). Saiba como participar

Artistas do DF e entorno têm até sexta-feira (24) para se inscreverem na seleção promovida pelo Festival CoMA que visa escolher uma arte original para estampar os eco copos da 5ª edição do festival, marcada para entre 04 e 07 de agosto, no gramado do Eixo Cultural Iberoamericano (antiga Funarte).

Além de ser um elemento de recordação para levar consigo, os copos ecológicos fazem parte das práticas sustentáveis do evento, reduzindo a produção de lixo com um objeto reutilizável.

Para participar, é preciso ser artista residente e atuante no DF ou Entorno. O interessado precisa preencher o formulário no site do evento. Lá é possível encontrar ainda o edital normativo e todas as informações necessárias.

Os copos ecológicos fazem parte das práticas sustentáveis do evento. Foto: Raphael Rangel/Divulgação

Além de ter sua arte apreciada por milhares de pessoas em um dos principais eventos da efervescência cultural brasileira, o(a) artista selecionado receberá R$ 600 em dinheiro, cinco copos e entrada gratuita para o festival com acompanhante.

Festival CoMA

Data: 4 a 7 de agosto de 2022

Local: Gramado do Eixo Cultural Iberoamericano (antiga Funarte)

Seleção de artistas para os eco copos: até 24 de junho de 2022 no site https://www.festivalcoma.com.br/