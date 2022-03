Estrutural e Ceilândia recebem projeto inédito da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, a partir desta quinta-feira

Titulada como Cultura nas Cidades, iniciativa vai ofertar cursos de gestão de produção cultural, serviços como de orientação para o Fundo de Apoio à Cultura e atualização cadastral, além de um espaço com palco para os artistas de cada cidade poderem se apresentar

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal lança, nesta quinta-feira (24), seu mais novo projeto, o Cultura nas Cidades, simultaneamente em duas regiões administrativas do DF: Estrutural e Ceilândia. O projeto é fruto da parceria com o Instituto Cultural e Social do Distrito Federal (InCS-DF) por meio do Termo de Colaboração nº 08/2021.

Durante os meses de março a novembro, a iniciativa vai passar por 30 Regiões Administrativas do DF que foram escolhidas a partir de um levantamento realizado pela Secretaria. 15 dessas regiões são as que possuem o Menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) na capital, são elas: Estrutural, Ceilândia, Varjão, Riacho Fundo II, Sobradinho, Taguatinga, Brazlândia, São Sebastião, Santa Maria, Recanto das Emas, Sol Nascente, Arniqueiras/Areal, Gama, Samambaia e Paranoá. Essas vão receber os três eixos do projeto.

O primeiro será a oferta de um curso de gestão e capacitação cultural para os brasilienses interessados em trabalhar com cultura, ensinando-os a como trabalhar e interpretar as políticas públicas destinadas ao fomento cultural, bem como elaborar projetos, gerir e empreender no setor cultural. Já a segunda ação é a prestação de serviços de orientação para empresas e pessoas que já atuam no setor, com atendimentos voltado a dúvidas cadastrais a respeito do Cadastro de Entes e Agentes Culturais (CEAC), Fundo de Apoio à Cultura, Lei de Incentivo à Cultura, Termos de Fomento e Colaboração, entre outros serviço que a Secretaria de Cultura oferece.

Por fim a terceira, é a execução de um evento cultural com duração de três dias em todas as 30 Regiões Administrativa, onde cada administração junto aos Gerente de Cultura ficará responsável pela curadoria da programação artística. Para isso a SECEC vai montar uma estrutura com palco, iluminação, som, tendas e seguranças.

“Nossa proposta com os eventos culturais são para enaltecer os artistas, os trabalhadores e inspirar os mais novos a trabalharem com cultura. Para isso, todas as regiões vão receber um pacote de serviços que contém estrutura total para realizar um evento de três dias, incluindo cachês para contratação de artistas locais”. Explica Solisângela Montes, Subsecretária de Difusão e Diversidade e Cultural.

Sobre o curso

O curso de gestão e produção cultural contará com cinco disciplinas, cada uma com duração de quatro horas e ministradas em dois períodos, vespertino e noturno. São elas: Empreendedorismo cultural e formas de economia criativa; Gestão cultural; Gestão de comunicação de projetos culturais; Acessibilidade cultural; Captação e gestão de recursos.

Os interessados deverão fazer as inscrições https://culturanascidadesdf.com.br/

Sobre os atendimentos

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa vai disponibilizar alguns de seus profissionais para realizarem os atendimentos in loco em cada região, ao todo serão sete serviços: orientações cadastrais para o Cadastro de Entes e Agentes Culturais (CEAC); Atualização de portifólio cultural; direcionamentos para pedidos e chamados via site da Secec; orientações para inscrição ao Fundo de Apoio à Cultura; auxílio ao entendimento a Lei de Incentivo à Cultura; e direcionamentos e explicação sobre a Portaria do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil – MROSC, no que diz respeito à elaboração e concorrência a termos de Fomento e Colaboração lançados pelo governo.

Os atendimentos serão realizados de segunda a sexta-feira, 9h às 18h, sábado, 9h às 12h. Para mais informações sobre as datas de cada região acessar o site: https://culturanascidadesdf.com.br/ e instagram @culturanascidades

Eventos culturais

O primeiro evento cultural do projeto será em Ceilândia, na Praça da Bíblia (QNP 19, P-Norte), e vai acontecer nos dias 25, 26 e 27 de março em celebração ao aniversário da cidade, que vai completar 51 anos no próximo domingo, 27 de março.

A programação artística do Cultura nas Cidades começa na sexta-feira (25), com apresentações de Margô Oliveira (20h), Som de Classe (21h20), e Heitor Valente (22h30).

No sábado (26) dois shows musicais: Banda Alcoostika (20h) e Banda Bonsai (22h). Enquanto no domingo (27), sobem ao palco Fuzuê Candango (19h) e Meninos de Ceilândia (21h).

A Cidade Estrutural vai receber o evento cultural entre os dias 1 e 3 de abril, ao lado da Administração regional da Estrutural.

Serviço:

Cultura nas Cidades – Ceilândia e Estrutural

Quando: Ceilândia: 24 a 31 de março | Estrutural: 24 de março a 3 de abril

Onde: Estacionamento do Centro Cultural de Ceilândia, e ao lado da Administração Regional da Cidade Estrutural

Inscrições: www.culturanascidadesdf.com.br

Para mais informações: @culturanascidades (instagram) e www.culturanascidadesdf.com.br