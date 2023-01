Espetáculo ‘Contos de Cativeiro’ chega a Brasília

O monólogo apresenta a alegria, resiliência e fé negra apesar de todo o sofrimento e desafios enfrentados na época da escravidão

O Espaço Cultural Renato Russo recebe, nos dias 21 e 22, o espetáculo Contos de Cativeiro. O monólogo apresenta a alegria, resiliência e fé negra apesar de todo o sofrimento e desafios enfrentados na época da escravidão.

A história, narrada pelo olhar de um preto velho simpático e de fala doce, retrata os caminhos percorridos pelo povo preto brasileiro desde a diáspora africana. Em cada cena, um recorte de sabedoria, vitórias e expertises trazidas da África para o Brasil é apresentado ao público.

O simpático preto velho fala da origem do mundo pelo olhar do povo Yorubá, conta sobre as lutas, as resistências do período de escravização e a capacidade de viver bem apesar das agressões que atravessam o tempo e a carne.

Com grande repercussão, Contos de Cativeiro teve estreia em Goiânia. A montagem utiliza técnicas de linguagem corporal, do circo, da dança afro e da capoeira, além de outros elementos da cultura negra brasileira.

Protagonizado, dirigido e coreografado por artistas negros, o espetáculo é encenado por Marcelo Marques e dirigido por Renata Caetano. Juliana Jardel assina a direção de coreografia, cenário e figurino é de Raquel Rocha e produção executiva local de Luazi Luango.

Serviço

Espetáculo ‘Contos de Cativeiro’

Sábado e domingo, 21 e 22 de janeiro

Horário: 20h

Local: Galpão Hugo Rodas – Espaço Cultural Renato Russo (508 Sul)

Ingressos: R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia) – bilheteria do local ou pela Bilheteria Digital. Pessoas negras têm direito à meia-entrada