Espaço Cultural Renato Russo celebra os 63 anos de Brasília com semana comemorativa

Projeto Cabeças, Homenagem a TT Catalão, Concerto Sinfônico, atividades infantis, feira cultural, exposições e Baile de aniversário estão entre os destaques da programação

A partir deste domingo (16), o Espaço Cultural Renato Russo entra em festa para comemorar os 63 anos de Brasília com uma ampla programação cultural que inclui shows, lançamentos de filme, Homenagem à TT Catalão, Concerto Sinfônico, atividades infantis, feira cultural, exposições e Baile de aniversário.

O programa tem início com lançamento do documentário Concerto Cabeças – Memória Afetiva da Cultura Brasiliense, que inclui um Sarau Poético Musical na Praça Central do Espaço Cultural, a partir das 14h, do dia 16/4.

O projeto resgata a memória e registra a expressão de toda uma geração de artistas gráficos, pintores, músicos, letristas, atores, diretores e grupos teatrais, dançarinos, poetas, fotógrafos, cineastas, produtores culturais etc, surgida entre o final dos anos 70 e o começo dos anos 80, reunidas em torno da Galeria Cabeças e do conhecido Concerto Cabeças, um verdadeiro patrimônio da cidade, que este ano completa 45 anos.

No dia 21, as atividades começam pela manhã com a realização da Feira Cultural Katendê e a programação do Dia Mundial da Criatividade. À tarde, destaque para as ações culturais na Gibiteca em homenagem à TT Catalão, que dá nome ao espaço desde 2021, por sua relevância à cidade como incentivador das artes. Na Sala Multiuso, o espetáculo infantil Zezinho conhece Brasília conduz a criançada à uma visita aos monumentos e histórias da Capital. Para brindar o público ao final do dia, Concerto com Grupo de Cordas da Filarmônica de Brasília, com regência do maestro Thiago Francis, e abertura do Coral Intermezzo.

As ações culturais seguem no dia 22 com destaque para o segundo dia da Feira Cultural Katendê, as atividades do Dia Mundial da Criatividade e, à noite Baile de Aniversário à Brasília aberto ao público, na Praça Central, com participação do professor de dança de salão, Ricardo Lira.

Encerrando a programação, no domingo (23) Sarau Poético e lançamento do documentários Poemas de Opinião.

E durante todo o período, o público ainda poderá visitar a exposição “Inventando vôos”, com curadoria de Marília Panitz e Carlos Silva, na Galeria Parangolé, parte do projeto “Desalinhos e Costuras: arte e loucura”. E a obra DE VER CIDADE, Brasília Numa Caixa de Brincar, na Galeria Ruben Valentim, criada pelo coletivo de artistas ENTREVAZIOS e consiste em uma série de 20 blocos interativos que remetem a uma maquete da cidade e recria, de forma lúdica, as escalas do Plano Urbanístico da cidade-patrimônio Brasília, são elas: monumental, gregária, residencial e bucólica.

As atividades comemorativas são gratuitas e promovidas pelo Instituto Janelas da Arte, Cidadania e Sustentabilidade, por meio do Programa Pedagógico-Formativo e participação na composição da programação do Espaço Cultural Renato Russo, com fomento da Secretaria de Cultura do Distrito Federal.

Confira a programação completa nas redes sociais do Espaço Cultural Renato Russo