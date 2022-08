Eraldo Fontiny chega a Brasília com a peça “Lili & Cia”

Este show faz parte de uma pequena turnê do ator mineiro pelo Centro-Oeste, que passará por duas cidades

O ator e comediante Eraldo Fontiny chega ao Centro Oeste goiano para mais um aclamadíssimo show de humor, desta vez, com a peça “LILI & CIA”, um espetáculo divertido e super interativo que traz o lado lúdico de uma criança para o mundo adulto. Mas não se engane com a inocência de Lili! Ela vai “brincar” do jeito dela e arrancar boas gargalhadas da plateia do início ao fim do espetáculo! Prepare-se para se surpreender!

Este show faz parte de uma pequena turnê do ator mineiro pelo Centro-Oeste, que passará por duas cidades: Goiânia e Taguatinga (DF), com a produção de Meraki Produção Cultural e Cerrado Produções.

O espetáculo LILI & CIA é um show voltado para o público adulto e tem classificação indicativa de 14 anos.

Sobre o ator

Eraldo Fontiny é graduado em Artes Cênicas pela UFMG e já atuou em inúmeros espetáculos. Integrou por um ano (2016) o show de esquetes teatrais “Terça Insana”, em São Paulo. Ele conta que a personagem Lili foi criada há mais de 15 anos, de forma espontânea, como brincadeira com amigos atores, voltando de turnês de outro espetáculo. “Na van, em viagens de apresentações teatrais, ficávamos brincando de inventar vozes diferentes. Foi aí que surgiu a Lili. Essa menina cruel, que também tem um pouco de mim”, revela o ator.

Serviço

Lili & Cia – Comedy Show com ERALDO FONTINY

Local: Centro Cultural Sesi Taguatinga

Data: 27 de agosto de 2022 (sábado)

Horário: 20h (abertura do Teatro: 19h)

Ingressos a partir de R$ 40 no Sympla

Classificação: 14 anos.