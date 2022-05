Em primeira turnê no Brasil, grupo “The Ten Tenors” se apresenta em Brasília

Fundado em 1995, e formado, como o próprio nome indica, por 10 dos melhores e mais carismáticos tenores do mundo, estreia em Brasília em 24 de maio.

Há alguns anos, o mundo das artes ganhou um novo gênero musical, o classic crossover. A denominação se aplica à habilidade que alguns artistas têm de interpretar clássicos da música erudita, popular, pop e rock, propondo uma nova leitura a canções amadas pelo grande público. E um dos grupos precursores deste estilo, o The Ten Tenors, finalmente se apresentará no Brasil em 2022. Fundado em 1995, e formado, como o próprio nome indica, por 10 dos melhores e mais carismáticos tenores do mundo, estreia em Brasília em 24 de maio. O show da turnê “Love Is In The Air”, terá apresentação única no Centro de Convenções Ulysses, às 21h.

Após 25 anos, mais de 2.500 shows ao redor do mundo e cerca de 3,5 milhões de ingressos vendidos, The Ten Tenors chegam à capital com um espetáculo marcado pela qualidade vocal diferenciada e repertório extenso que inclui desde grandes sucessos como A Thousand Years, Unchained Melody, Somebody to Love, Love is in the Air e Nessun Dorma, até canções próprias.

Cameron Barclay, Daniel Belle, Michael Edwards, Keane Fletcher, Nigel Huckle, Nathan Lay, Boyd Owen, JD Smith, Sam Ward e James Watkinson, formam o grupo que já dividiu o palco com artistas como Lionel Richie, Rod Stewart, Andrea Boccelli, Willie Nelson, Alanis Morissette e Christina Aguilera. O sucesso os levou aos mais importantes programas de televisão do mundo, e está registrado em 15 álbuns e 4 DVDs.

Além de Brasília, a turnê “Love is in the Air” já tem shows marcados para outras cidades como Curitiba (26/05), Belo Horizonte (27/05), Rio de Janeiro (28/05) e São Paulo (29/05).

SERVIÇOS:



OS DEZ TENORES TOUR LOVES IN THE AIR



DATA: 24 de maio (terça-feira)

HORÁRIO: 21h

LOCAL: Centro de Convenções Ulysses

ACESSO AO LOCAL: 19h

DURAÇÃO: Aproximadamente 1:50h de show.

CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 14 anos