Corona Sunsets World Tour Experience chega ao Brasil

Sucesso no Japão, Chile e África do Sul, evento reinventa o conceito de programação em grandes festivais. Ceará recebe a 1ª edição em dezembro

Depois de passar por mais de dez países, o primeiro festival mundial da cerveja Corona desembarca no Brasil para fechar sua turnê de estreia de forma inesquecível – nos dias 27, 28 e 29 de dezembro, o Corona Sunsets World Tour Experience chega à praia do Preá, no Ceará, um paraíso natural ideal para quem busca se desligar da rotina das grandes cidades.

A Corona reinventa o conceito de grandes festivais e convida o público a ir além, celebrando o pôr do sol por meio de experiências imersivas e assistindo a atrações musicais nacionais e internacionais. Quem quiser fazer parte dessa experiência exclusiva precisa se adiantar, já que os ingressos começaram a ser vendidos na última sexta-feira no site da Ingresse a partir de R$ 400 + taxas.

A proposta da marca é criar um formato inédito de festival, unindo o melhor de dois mundos: de um lado, grandes atrações musicais e uma intensa programação cultural; do outro, esporte e atividades de relaxamento e bem-estar que conectam o público à natureza, oferecendo uma experiência inesquecível neste final de ano. A programação deve ser revelada em breve.