Construção Nacional da Cultura Hip Hop realiza marcha nesta segunda (17)

Concentração do ato será na Praça Zumbi dos Palmares e seguirá até a sede do Iphan. Integrantes do movimento entregarão um dossiê nacional para que o hip hop obtenha o título de Patrimônio Cultural e Imaterial Brasileiro

Na próxima segunda (17), a partir das 13h, a Construção Nacional da Cultura Hip Hop realiza uma grande marcha no Distrito Federal. A concentração do ato será na Praça Zumbi dos Palmares e seguirá até o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Na ocasião, integrantes do movimento entregarão um dossiê nacional para que o hip hop obtenha o título de Patrimônio Cultural e Imaterial Brasileiro.

Para o deputado distrital Max Maciel (PSol), autor da lei que declara o hip hop como Patrimônio Cultural Imaterial do Distrito Federal, o evento será fundamental para ressaltar a importância dessa cultura para a juventude negra e periférica de todo o país. “Reconhecer a importância do hip hop a nível nacional é garantir a sua preservação, é fazer com que o Poder Público crie mecanismos para a sua valorização e meios para que artistas do hip hop continuem se expressando e salvando milhares de vidas de jovens pretos e periféricos pela arte”, afirma o parlamentar.

Já para Cláudia Maciel, jornalista e uma das facilitadoras gerais da Construção Nacional da Cultura Hip Hop, o ato será um momento simbólico de união entre os artistas do hip hop. “Vamos marchar de braços dados pedindo a sensibilidade do Iphan para que o hip hop obtenha esse título e, assim, a gente consiga proteger uma das culturas mais importantes do mundo”, acrescenta a jornalista. Cláudia também explica que o dossiê que será entregue durante a marcha foi construído coletivamente com a participação de artistas de vários estados do país.

Um deles é o MC e ativista social Rafa Rafuagi. Morador de Esteio, no Rio Grande do Sul, Rafuagi também é um dos facilitadores da Construção Nacional da Cultura Hip Hop. Para o artista, a marcha também pedirá ao Governo Federal que assine o decreto de reconhecimento e fomento do hip hop no dia 11 de agosto, data em que se comemora os 50 anos do surgimento da cultura hip hop no mundo. “Queremos que o governo Lula assuma e fortaleça a participação da cultura hip hop, que incorpore as favelas e periferias e, sobretudo, a população preta e as suas lideranças nos espaços de construção de políticas públicas”, ressalta o artista

Serviço

Marcha do Hip Hop em Brasília

Segunda-feira, 17 de junho

A partir das 13h

Local: concentração na Praça Zumbi dos Palmares, às 13h; ato de encerramento, às 16h30, no Iphan

Informações: www.cnacionalhiphop.com.br