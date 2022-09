Conjunto Nacional sedia evento gratuito de estímulo à atividade física

Skechers Training Tour promove treino fitness, descontos em produtos e em Brasília contará com as presenças dos embaixadores Cau Saad e Rodrigo Ruiz

No próximo sábado, dia 24 de setembro, a unidade da Skechers do Conjunto Nacional recebe a nova edição do Skechers Training Tour, que contará com as presenças da personal trainer Cau Saad (@causaad) e do instrutor de luta funcional Rodrigo Ruiz (@rruizmma), embaixadores da marca californiana de calçados esportivos. Os dois profissionais estarão no shopping para comandarem um treino fitness gratuito organizado pela Skechers.

A concentração com welcome coffee e retirada da camiseta para o Skechers Training Tour Brasília será diretamente na loja da marca, às 9h30. A camiseta é item obrigatório para participar da atividade. O treino começará às 10h, com um aulão de Funcional Fight, ministrado por Rodrigo Ruiz, no Jardim Urbano, no 3º piso do Shopping. Em seguida, Cau Saad comanda um aulão de alongamento e relaxamento.

Os participantes ainda terão direito a descontos exclusivos nos produtos da marca durante o dia do Training Tour e haverá sorteio de brinde no final da atividade.

O evento faz parte de uma iniciativa da Skechers de rodar o Brasil levando mais saúde e movimento para os consumidores nas regiões onde se encontram as lojas Skechers, estimulando as pessoas a fazerem atividades físicas e dedicarem um tempo para cuidarem de si mesmas.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas entre 16 e 22 de setembro no WhatsApp (65) 98133-3021, ou diretamente na loja participante, informando nome completo e RG. São apenas 100 vagas!

Serviço: Skechers Training Tour

Data: Dia 24 de setembro (sábado)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Hora: A partir das 9h30

Local: Retida de Camiseta – loja Skechers – Piso Térreo

Training Tour - Jardim Urbano – 3º Piso Shopping Conjunto Nacional