Com open caipirinha, 365 Conecta acontece nesta sexta (18)

Evento reúne palestrantes de diversos estados para falar sobre empreendedorismo

O 365 Coworking (705 Norte) recebe, nesta sexta-feira (18), o 365 Conecta, evento de empreendedorismo com presença de palestrantes de todo o país. A data marca os seis anos do espaço 365.

O 365 Conecta começa às 8h30 e vai até às 17h. Gilberto Lima, Tony Ventura e Eduardo Nomura são alguns dos palestrantes confirmados. Haverá ainda um show de hipnose com Iago Alves. O ingresso custa R$ 40, com café da manhã e almoço inclusos. Após às 17h, o espaço 365 oferecerá um open caipirinha e um karaokê, por R$ 30.

“Estamos felizes por comemorar seis anos de coworking com esse grande evento, por dar a oportunidade para os brasilienses de aprender mais sobre empreendedorismo com grandes palestrantes”, comenta o diretor do 365 Coworking, Flávio Hideo.

Palestrante de tecnologia Tony Ventura é uma das presenças confirmadas. Foto: Divulgação

A inscrição do evento custa R$40 e o ingresso pode ser adquirido antecipadamente pelo Sympla.

Programação:

08h30 – Credenciamento e Café da Manhã

09h15 – Pitch 365: Fernanda Barbosa e Alex Ataide | Bêlo

09h30 – Palestra Tony Ventura: “Decole suas vendas com tecnologia e Inteligência Artificial”

11h00 – Palestra Gilberto Lima: “Empreendedor 4.0: o futuro já começou”

12h30 – Pitch 365: Nowan Takematsu | Domburi

12h40 – Almoço no 365 | Donburi Cozinha Nikkei

13h30 – Workshop Lego Serious Play com Eduardo Nomura

16h00 – Show de Hipnose com Iago Alves

Serviço:

365 Conecta

Sexta-feira, 18 de agosto

A partir das 8h30

Local: 365 Coworking – 705 Norte, bloco D, loja 07

Ingressos a R$ 40 no Sympla. O open caipirinha deverá ser pago no local