Cia Néia e Nando apresenta o Casamento da Dona Baratinha

Projeto Diversão em Conjunto traz umas das mais famosas fábulas infantis para encantar as crianças neste sábado

A edição especial de outubro do projeto Diversão em Conjunto, que tem foco na literatura, traz neste sábado, dia 22 de outubro, uma das mais famosas fábulas infantis, que vem atravessando gerações e cultivando valores como a simplicidade de sua moral: O Casamento da Dona Baratinha. A história será contada pela Cia Néia e Nando, no Espaço Sustentável, localizado na Praça de Alimentação Norte, no 2º piso do Conjunto Nacional, às 15h. O acesso é gratuito, basta resgatar o convite no aplicativo do shopping, na aba ‘Eventos’, para garantir o acesso.

A Dona Baratinha queria se casar, então ia até sua janela e cantava todas as noites: Quem quer casar com a dona baratinha, que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha? E logo começaram a surgir vários pretendentes, animais de todas as espécies e tamanhos. A fábula é uma narrativa de caráter ficcional e que usa a alegoria para construir seus sentidos.

Os animais, que são personagens, possuem características humanas, como a ganância, a preguiça, a inveja, a sabedoria, a astúcia, etc. Por meio dessas características, as personagens movimentam-se e a história desenrola-se, levando à construção de um ensinamento. Considerando que a fábula pode ser contada oralmente, há diferentes versões de uma mesma história, o que não compromete a sua função: a de levar as pessoas a refletirem sobre o comportamento em sociedade.

Serviço

Diversão em Conjunto – O Casamento da Dona Baratinha

Data: 22/10/2022 (sábado)

Hora: 15h

Local: Espaço Sustentável, Praça de Alimentação Norte, 2º piso – Shopping Conjunto Nacional

Atração gratuita, mediante reserva de convite pelo aplicativo do Conjunto Nacional