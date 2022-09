Cia. de Comédia G7 estreia “O Melhor do Brasil é o Brasileiro”

A peça fica em cartaz em curta temporada no Teatro La Salle – 906 Sul, sempre aos sábados e domingos, às 19 horas

A Cia. de Comédia G7 estreia sua comédia “O Melhor do Brasil é o Brasileiro” em homenagem ao bicentenário da declaração da independência do país, e também, “porque nessa época pré-eleitoral, as pessoas precisam relaxar e rir um pouco”, afirmam os organizadores. A peça fica em cartaz em curta temporada no Teatro La Salle – 906 Sul, sempre aos sábados e domingos, às 19 horas.

“O brasileiro é o melhor povo do mundo, justamente porque não se leva tão a sério e sabe rir de suas mazelas. Assim também é o espetáculo mais atual do G7, que aborda todos os temas do nosso cotidiano nacional: política, futebol, dinheiro ou a falta dele, chifre, um bom papo com aquele garçom amigo e, claro, muito funk”, declara a companhia.

São esquetes cômicas que se encaixam como uma colcha de retalhos das maiores paixões do nosso povo, exaltando sua melhor qualidade: as pessoas. “Sem ofender religião, time ou gosto político, o G7 consegue unir a plateia em um sorriso só, em um momento de união e relaxamento. Como? Zoando os argentinos.”

SERVIÇO

G7 apresenta seu grande sucesso “O Melhor do Brasil é o Brasileiro”

Local: Teatro La Salle – 906 Sul

03/09 – Sábado – 19h

04/09 – Domingo – 19h

10/09 – Sábado – 19h

11/09 – Domingo – 19h

17/09 – Sábado – 19h

18/09 – Domingo – 19h

24/09 – Sábado – 19h

25/09 – Domingo – 19h

Local: Teatro Católica – Taguatinga: 01/10 – Sábado – 19h e 02/10 – Domingo – 19h

Ingressos a partir de R$ 40,00 (meia-entrada)

Meia-entrada: Todos os casos previstos em lei

Ingresso Social: para doadores de 1kg de alimento ou 1 livro

Informações: (61) 99351-1369 (com Whatsapp)

Não é permitida a entrada de crianças menores de 10 anos, mesmo acompanhadas dos pais.

Classificação indicativa: 14 anos

Duração: 80 minutos

Ingressos à venda: Site: g7comedia.com | Bilheteria do Teatro – Nos dias de espetáculo a partir das 17h | Sagrado Açaí – 203 Sul (sem taxas)