Carnaval da Saúde: Shopping do Entorno oferece testes gratuitos de várias doenças

Durante os dias 24 e 25 de fevereiro, o Brasil Center Shopping junto com a Secretaria Municipal de Saúde vai realizar o “Carnaval da Saúde”, uma ação gratuita para a comunidade do Valparaíso. O projeto conta com testes rápidos de HIV, Sífilis, Hepatite B e C, das 9h às 17h.

Além da testagem rápida, a campanha também conta a participação de especialistas no tema para orientar a população da região.

Carnaval da Saúde

Quando? Dias 24 e 25 de fevereiro

Onde? Brasil Center Shopping

Que horas? Das 9h às 17h

Brasil Center Shopping

Endereço: BR 040 Av. Marginal – Parque Esplanada III – Valparaíso de Goiás

