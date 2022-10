Carlos Pial se apresenta no Clube do Choro

Com quase 30 anos de profissão, Pial possui 4 CDs e dois DVDs gravados, sendo um deles didático e direcionado para alunos de percussão

Se por um lado a pandemia trouxe mazelas e dores imensuráveis, para Carlos Pial também representou um período fértil para criação artística. O percussionista encontrou força e determinação nos dias difíceis e compôs Manzuá: um EP com cinco faixas autorais em que homenageia amigos e familiares. Um super show na próxima quinta feira (3), às 21h, no Clube do Choro celebra o lançamento do produto em todas as plataformas digitais.

O batuque refinado – marca registrada de Carlos Pial – sobe ao palco de mãos dadas com as belas melodias das novas composições deste EP as quais se somam às canções mais conhecidas do músico que integram seu DVD Alquimia dos Sons, gravado em 2015. A fusão de gêneros dos dois trabalhos compõem o repertório deste show inédito que carrega na essência a destacada e característica performática do instrumentista.

Com quase 30 anos de profissão, Pial possui 4 CDs e dois DVDs gravados, sendo um deles didático e direcionado para alunos de percussão. O maranhense, residente em Brasília há mais de uma década, considerado referência no país, é bastante requisitado para shows com artistas de renome e para gravações. Já se apresentou em turnês em vários países da Europa bem como em dezenas de festivais conceituados em diversas cidades brasileiras. Foi vencedor de alguns prêmios de destaque como melhor percussionista.

No show de lançamento do Manzuá nesta quinta-feira, Carlos Pial vai contar com uma banda formada pelos músicos Misael Sivestre no teclado, Hamilton Pinheiro no baixo acústico, Henrique Ferreira na guitarra, Pedro Almeida na bateria e Marcos Santos no trompete. Além deste time de primeiríssima linha, algumas participações especiais dão um toque especial à noite: Márcio Bezerra, Moisés Alves e Adil Silva nos metais e Agilson Alcântara no violão.

Serviço

Lançamento do EP ‘Manzuá’, de Carlos Pial

Quinta-feira, 3 de novembro

A partir das 21h

Clube do Choro

Ingressos disponíveis no site Bilheteria Digital