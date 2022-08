Brasília Top Festival reúne nomes do movimento gospel

Festival acontece dia 10 de setembro, em frente à Torre de TV, e contará com atrações de diferentes estilos musicais dentro do universo gospel

A capital federal será palco do ‘Brasília Top Festival – Gratidão tá no coração’, no dia 10 de setembro, a partir das 16h, em frente à Torre de TV. O ingresso é solidário: o público deverá entregar 1 kg de alimento não perecível (exceto sal ou açúcar) ou 1 brinquedo no acesso ao evento. O montante arrecadado será distribuído para diversas instituições, entre elas a Casa Transitória, a Ampare e a ONG Salve a Si.

O festival é uma celebração do Movimento Gospel do Distrito Federal e abre espaço também para artistas locais, além de contar com cinco atrações de diferentes estilos musicais dentro desse universo. Entre eles, o DJ John John, DD Júnior, Ministério Louva Deus, Tribo do Funk e o cantor Weslei Santos. A expectativa é que cerca de 20 mil pessoas assistam às oito horas de shows.

Um dos destaques brasilienses é o pastor, cantor, compositor, instrumentista e produtor musical DD Júnior. Ele já participou de programas como Domingão do Faustão, Sabadão do Gugu, Programa da Xuxa, além de cantar na maioria das capitais brasileiras, nos Estados Unidos, na Argentina, na Bolívia e na República Dominicana.

Confira a programação completa:

16h – DJ John John

17h – Ministério Louva Deus

19h – Tribo do Funk

21h – DD Junior

23h – Weslei Santos

Serviço:

Brasília Top Festival – Gratidão tá no coração

Quando: 10 de setembro, sábado, a partir das 16h

Onde: Em frente à Torre de TV

Ingresso solidário: entregue 1 kg de alimento não perecível (exceto sal ou açúcar) ou 1 brinquedo no acesso ao evento.

Classificação etária: 16 anos (Menores de 16 anos devem ir acompanhados dos responsáveis).

Acessibilidade: Sim