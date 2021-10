Doçuras ou travessuras: Boulevard Shopping Brasília promove Halloween para as crianças neste sábado (30)

A ação pretende brincar com o imaginário dos pequenos com contação de uma história de terror infantil, interação com os personagens da companhia artística Posers, além da distribuição de doces pelo mall. Evento é gratuito e começa a partir das 15h30

O Halloween é uma das principais diversões das crianças norte-americanas, que ficam contando as horas para a chegada do tão famoso Dia das Bruxas, celebrado em 31 de outubro. Ano após ano a festividade tem ganhado cada vez mais força no país tupiniquim, inspirando os brasileiros a explorarem a criatividade em fantasias, decorações e intervenções em espaços urbanos.

Sempre com ações nas principais datas do calendário, o Boulevard Shopping Brasília entrou no clima e neste sábado (30), a partir das 15h30, promove a Contação de Histórias Assustadoras Para as Crianças. O evento pretende brincar com o imaginário dos pequenos, com interação de personagens fantasiados, brincadeiras e distribuição de docinhos pelo mall.

“O evento será bastante lúdico, com foco na contação de uma história de terror adaptada para os pequenos, proporcionando muito suspense e curiosidades. Vai ser um momento único e queremos desafiar os papais a capricharem nas fantasias de seus filhos para uma tarde bem legal”, conta Luana Peixoto, gerente de marketing do Boulevard Shopping Brasília.

Serviço

Halloween do Boulevard Shopping Brasília

Onde: Boulevard Shopping Brasília (Setor Terminal Norte, Conjunto J, Asa Norte)

Quando: sábado, 30 de outubro, a partir das 15h30

Entrada gratuita

Para mais informações: @boulevardshoppingbrasilia