Bloco das Montadas é grande expectativa do Carnaval de Brasília

Atração que já reuniu 60 mil pessoas exalta a comunidade LGBTQIA+ e realiza cortejo pela Democracia na Rodoviária do Plano Piloto

O Bloco das Montadas, que se tornou um dos mais importantes de Brasília, está de volta ao carnaval após a interrupção da folia causada pela pandemia de Covid-19. Neste ano, a atração é no Setor Bancário Norte (SBN), no dia 19 de fevereiro (domingo), a partir das 14 horas, com entrada gratuita. Criado e produzido pelo coletivo Distrito Drag, o bloco tem na programação DJs, cantores e cantoras, shows de drag queens e um campeonato de bate-cabelo, performance típica da cultura drag brasileira. Ainda na programação, o coletivo promove um cortejo pela Democracia na Rodoviária do Plano Piloto.

Para o retorno ao Carnaval, o Distrito Drag definiu para o bloco o tema “O Futuro é Agora”. Para a drag queen, produtora cultural e diretora do coletivo, Mary Gambiarra, a expectativa é de um público ávido pelo carnaval de rua. “Queremos mostrar para as pessoas que o futuro é agora. Esperamos por este futuro, por este carnaval durante os dois anos de pandemia. Vamos fazer este futuro acontecer com alegria, respeito às diferenças e valorizando as diversidades”, reforça.

Para a apresentação das atrações do Bloco das Montadas 2023 foram convocadas as drags Raykka Rica, Victor Baliane e Pikineia. No time de DJs estão Nicolas Magalhães, Tulio Bueno, Patty Peronti, Eva Maruana e Sarah Cortez. Na lista das atrações musicais, estão confirmados Aretuza Lóvi, Leila Diva Black, Paulo Amaro, TriboQ e Vanessa Apetitosa. As drag queens Bopety, Botânika Bitch Blunt, e Medusa e os performers Irmãos Sampaio fazem a animação da plateia.

Festa e defesa da democracia

Além da parte festiva, o bloco realiza nesta edição um cortejo em defesa da Democracia, que começa na Rodoviária do Plano Piloto e segue em Cortejo até o SBN. Diante dos recentes ataques à democracia, o Distrito Drag se viu motivado a adotar um um tom ainda mais político ao Bloco das Montadas. “Nosso tom sempre foi de enfrentamento à LGBTfobia, ao racismo e ao machismo. Neste ano nos vimos diante da necessidade de reforçar a defesa à nossa democracia, que tem sido duramente atacada, a exemplo dos atos terroristas de 8 de janeiro”, explica a produtora.

Aclamação

Criado e protagonizado por artistas transformistas, o Bloco das Montadas surgiu em 2018. A expectativa era reunir 500 pessoas, mas 15 mil se juntaram à festa do Distrito Drag. Em 2019 e 2020, a atração foi eleita, por voto popular, como o melhor e mais seguro bloco de carnaval do DF em premiação realizada pelo Correio Braziliense. Nestes dois anos, o público foi de 45 e 60 mil pessoas, respectivamente. Assim como o Bloco das Montadas, o Carnaval de Brasília cresce a cada ano e, por isso, “ é preciso de mais apoio e estrutura por parte do Governo do Distrito Federal”, pontua Mary Gambiarra.

Serviço

Bloco das Montadas 2023

19 de fevereiro (domingo), a partir das 14 horas

No Setor Bancário Sul

Entrada gratuita