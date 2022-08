Beba em Conjunto começa nesta sexta-feira (2)

Serão três dias de churrasco e muita música no Jardim Urbano, espaço de convivência do Conjunto Nacional

O tradicional ponto de encontro dos cervejeiros tem data marcada no Conjunto Nacional. O Beba em Conjunto acontece novamente no próximo fim de semana, trazendo muita música e boa cerveja ao Jardim Urbano do shopping. De 02 a 04 de setembro (sexta a domingo), o público terá a oportunidade de degustar as melhores cervejas artesanais produzidas no DF, distribuídas em mais de 60 torneiras de chopp, tudo acompanhado de churrasco, do inigualável sorvete de cerveja e atrações musicais que vão do samba à MPB. O Beba em Conjunto acontece das 12h às 22h na sexta e no sábado e das 12h às 20h no domingo, na área aberta do 3º piso do shopping, com entrada gratuita.

O evento tem as presenças confirmadas dos estandes A Tal da Bebida, BrotherBrew, Cruls, Dourado Beer e Ayres, que trarão rótulos de cervejas artesanais, com sabores e aromas surpreendentes, prometendo atender os paladares mais exigentes. As cervejarias que estarão presentes no evento serão: Ayres, Cruls, Land Bier, BrotherBrew, La Mule, Petra, Cacildis, Trooper, Dourado, Three Monkeys, Ruradélica, Bodebrown, Molinarius e Seasons.

O Beba em Conjunto ainda traz atrações musicais para agitar o público, com repertório repleto de samba, pagode e MPB. O line-up tem os shows de artistas como Posto 9, Andreza Marques Trio, Claudinha Costa, Kika Ribeiro, Clube do Samba, Choro D´’Água e Pagode da Gigi.

Confira a programação completa:

SEX 02/SET

19:00 – Posto 9 (Samba Rock)

SAB 03/SET

13:00 – Choro D’Água (Chorinho)

15:00 – Andreza Marques Trio (Samba & MPB)

17:00 – Claudinha Costa (Clássicos do Samba e Pagode)

19:30 – Kika Ribeiro e Banda (Samba)

DOM 04/SET

13:00 – Clube do Samba (Samba Raiz)

16:00 – Pagode da Gigi (Pagode)

18:30 – Cláudia Costa (Samba)

O Jardim Urbano é um espaço multiuso de convivência, que integra o ar puro e o sol com cultura e gastronomia, instalado no 3º piso do Conjunto Nacional. O complexo atualmente está dividido em três decks suspensos e cobertos, com 52 mesas. O projeto Música em Conjunto é realizado no espaço, trazendo os destaques da cena musical do Distrito Federal. Interligado ao ambiente ao ar livre está o CNJ Lab, um espaço colaborativo e criativo, que tem a proposta de ser um ponto de encontro, com duas operações gastronômicas. O CNJ Lab funciona de segunda-feira a sábado, das 8h às 20h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h.