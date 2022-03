Avô Árvore, Menino Pássaro, novo espetáculo da Cia Teatral Mapati

A Cia Teatral Mapati, fundada em 1991 na capital do país, vem de apresentar o resultado do processo de criação e montagem de espetáculo novo da cia em comemoração às suas três décadas de existência (completados em 2021).

O espetáculo Avô Árvore, Menino Pássaro narra de forma sensível e lúdica o lidar com idoso acometido de Alzeimer (vivido pelo ator Chico Sant’Anna), que tem forte ligação e amizade com seu neto (interpretado pelo ator mirim Reinaldo Vieira). O trabalho artístico é inspirado em contos e poesias de Manoel de Barros, tem dramaturgia elaborada por Claussen Munhoz e direção de Tereza Padilha.

Para Tereza, o espetáculo marca não somente a resistência da companhia que fundou no início dos anos de 1990, mas também um momento de grande reflexão que foi amplificada no período da pandemia e durante o qual muitas famílias precisaram lidar com a ausência e com a perda de entes queridos. Trata-se, sobretudo, de um espetáculo que se propõe a reajustar as relações familiares dando ênfase à necessidade de respeito às pessoas mais vividas e homenageando a amizade. Ressalta ainda a diretora o que a estimulou a participar da referida peça artística:

“Durante a pandemia, pude observar como a solidão, a despedida, as distâncias abalam o psicológico. Percebi também que, no caso de muitas crianças que perderam seus entes queridos durante esse panorama generalizado de doença, o emocional restou vulnerado de maneira preocupante. (…) Foi por isso que comecei a busca de algo para amenizar a perda daquele vovô, daquele pai, daquela mãe, enfim, de alguém que partira desta existência para nunca mais voltar.”

Compõem também o elenco Daiane Rocha e Mateus Papa e, como elenco de apoio, técnica, iluminação, cenário, figurinos, sonoplastia, interpretação em libras e produção: Ander Keller, Bárbara Lima, Caio Maciel, Angel Beatriz, Filipe Lopes, Gi’Carvalho, Daniel Banda, Soneide, Matheus Ribeiro, Vitor Peixoto, Iuri Ferraz e Dayse Hansa.

Em virtude de fomento da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, o espetáculo cumprirá temporada a partir do dia 3 de abril de 2022, estendendo-se até 24 de abril, com retomada no subsequente 1º maio e fechando em 8 de maio de 2022, sempre aos domingos, às 17h, com entrada franca mediante retirada prévia de ingressos.

Serviço:

Avô Árvore, Menino Pássaro

Temporada e estreia: 3 a 24 de abril e 1 e 8 de maio de 2022

Horário: 17h

Entrada franca (com retirada prévia de ingressos @teatromapati)

Classificação indicativa: a partir de 5 anos

Mais informações: (61) 3347 3920 /fone e whatsapp