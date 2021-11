Artistas do Brasil se reúnem na capital federal com a mostra Sinta-Se

Com produção de Bruno Ferraz, mostra mista reúne obras artísticas do pernambucano Edmar Fernandes, da carioca Rosana Cruz e do artista Kalash (DF) no mais novo espaço artístico de Brasília, o Underground Coworking

Sucesso na estreia em Brasília, a exposição Sinta-Se ainda poderá ser visitada até janeiro de 2022 no mais novo espaço cultural da capital federal: o Underground Coworking (708/9 Norte). No local que conta com a produção cultural do multiartista Bruno Ferraz, obras do artista plástico premiado internacionalmente, Edmar Fernandes, da carioca também premiada Rosane Cruz e do artista brasiliense Israel Cordova Medeiro Gomes, conhecido como Kalash, dão vida a Sinta-Se que, na visão de cada um, coloca um lado do sentir em tempos de pandemia e caos. Visitação de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h. Aos sábados de 8h às 12h. Não recomendado para menores de 12 anos.

Na mostra mista, Edmar Fernandes traz quadros inéditos e exclusivos que trazem lembranças da infância com um toque político e social em sua exposição chamada Lembranças. Já Rosana mostra o seu trabalho único que mescla tecido, pintura, papel e colagens em dois quadros que levam o nome de Legado de Mãe. Kalash chega com pinturas que ornam entre si para tentar traduzir os altos e baixos do ato de sentir na sua exposição nomeada Cartas Ao Coração.

“Eu escolhi estes artistas, um de cada canto do País, pois as obras deles falam entre si nessa conjunção que virou a mostra total Sinta-Se. E vi o espaço Underground como um potencial viralizador da cultura local e nacional. É um espaço onde todos poderão expor não só obras plásticas, mas também realizar peças teatrais, danças. É um canto da nossa capital que pulsa cultura”, comemora, feliz com o sucesso, o produtor Bruno Ferraz.