Andrea Bocelli traz a Brasília o concerto que celebra seus 30 anos de carreira

Apresentação acontece em maio de 2024, e os ingressos já estão à venda

2024 será marcado pelo retorno de Andrea Bocelli ao Brasil. Depois de anunciar apresentações nas capitais paulista e mineira, o tenor mais amado do mundo celebra seus 30 anos de carreira também em Brasília, no dia 21 de maio, no Mané Garrincha.

Clientes do Banco BRB terão acesso à pré-venda exclusiva a partir das 12h00 de hoje, 28 de novembro, até sexta, dia 1º de dezembro, garantir assim os melhores assentos na plateia. A venda ao público em geral será a partir do dia 2 de dezembro, sempre pelo site da Eventim.

A Entrada Social está disponível, com valor reduzido, e com parte de sua renda revertida para o Hospital da Criança de Brasília José Alencar que proporciona acesso e cuidado integral e humanizado na assistência em saúde pública de média e alta complexidade para crianças e adolescentes.

Acompanhado por orquestra, coral e artistas convidados, Andrea Bocelli fará também apresentações em Belo Horizonte, no dia 17 de maio de 2024, no Mineirão, e em São Paulo, nos dias 25 e 26 de maio, no Allianz Parque.

Considerado o artista de maior sucesso na história da música clássica, o tenor já realizou cinco turnês no Brasil, a última vez em 2018, todas produzidas pela Dançar Marketing.

SERVIÇO:

Show de Andrea Bocelli em Brasília

21 de maio de 2024

A partir das 21h

No estádio Mané Garrincha (SRPN Portão 1, SRPN – Asa Norte, Brasília – DF, 70070-701)

Ingressos a partir de R$ 99,50 no site Eventim