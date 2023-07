ADARRUM: Festival Internacional de Tambores abre inscrições para oficinas gratuitas no Parque da Cidade

Encontro reúne percussionistas do Brasil e do mundopara 2 dias de vivências, workshops para adultos e crianças, intercâmbio cultural e shows

O Festival ADARRUM, em sua 3ª edição, propõe uma experiência vibrante e multicultural por meio da música, celebrando os ritmos tradicionais brasileiros e propiciando o intercâmbio cultural entre percussionistas nacionais e internacionais.

Com fomento do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, o encontro acontece entre 5 e 6 de agosto, a partir das 9h, no Estacionamento 12 do Parque da Cidade, com inscrições abertas para oficinas gratuitas, por meio do Sympla.

Serão 6 oficinas gratuitas com personalidades diversas do mundo da percussão. Os encontros tratam de múltiplas raízes e culturas, como Maracatu, Samba, Tambores de Rua, Tambor Virado, Música do Oeste Africano e Percussão Afro-chilena. E a equipe de ministrantes inclui nomes do peso de Mestre Jackson, originário do Olodum (BA), o percussionista chileno Pancho Alvarez e a multiartista brasiliense Nanãn Matos.

Programação e atrações

Durante dois dias, o público terá a oportunidade de vivenciar ritmos tradicionais brasileiros em suas releituras contemporâneas, bem como ritmos de vanguarda, promovendo uma rica troca de saberes e experiências.

Além de contar com Food Trucks e Feira de Artesanato e de Instrumentos Musicais durante os dois dias, o festival oferece ampla programação, incluindo workshops para adultos e crianças, intervenções culturais, shows musicais e roda de tambores com mestras e mestres:

05.08 | Sábado

9h – Credenciamento e entrega de camisas;

10h – Workshop de Maracatu com a regente Lirys Catharina do Grupo Zenga Baque Angola – DF;

12h – Cerimônia de abertura;

13h – Intervenção Cultural;

14h – Workshop de Samba com o Mestre Pablo da Escola de Samba Porto da Pedra e do Bloco da Preta – RJ.

16h – Workshop Tambores de Rua, uma Diversidade Percussiva com o Mestre Jackson, originário do Olodum – BA.

18h30 – Intervenção Cultural.

06.08 | Domingo

9h – Credenciamento do Workshop exclusivo para as crianças;

10h – Workshop de Percussão Tambor Virado (infantil) com Mestre Celín du Batuk do Batukenjé Brasil – DF;

11h – Workshop de Música do Oeste Africano /Djembê com a multiartista Nanãn Matos – DF;

14h – Workshop de Percussão Afro-chilena com o Percussionista Pancho – Chile;

16h – Roda de Tambores — grande encontro de todos os tambores de mestras, mestres e participantes.

17h – Show com atração especial, vinda diretamente de Salvador.

Serviço: Festival ADARRUM.

Data: 5 e 6 de agosto de 2023.

Horário: sábado, de 9h a 18h30 | domingo, de 9h a 17h.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Local: Estacionamento 12 do Parque da Cidade, ao lado do Parquinho Ana Lídia — Brasília – Distrito Federal.

Inscrições gratuitas: https://www.sympla.com.br/evento/adarrum-festival-internacional-de-tambores/2011984

Site: http://www.adarrum.com.br. Rede social: @adarrumfestival.