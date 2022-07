26ª edição da Restaurant Week em Brasília começa no próximo dia 28 de julho

Com o tema “Música e Gastronomia”, o festival gastronômico, que acontece até o dia 28 de agosto, conta pela primeira vez com quatro categorias de menus

Os brasilienses já podem comemorar a chegada da 26ª Brasília Restaurant Week. O festival gastronômico que acontece em 16 cidades e tem a capital como vitrine, terá seu retorno do dia 28 de julho a 28 de agosto, com número recorde de casas participantes: serão 83 restaurantes, sendo quinze estreantes. Sob o novo tema “Música e Gastronomia”, que promete mostrar a forte conexão entre música e experiências, a 26ª RW terá pela primeira vez menus divididos em quatro categorias: Menu tradicional: R$ 49,90 almoço e R$ 64,90 jantar; Menu Plus: R$ 59 almoço e R$ 74,90 jantar; Menu Premium: R$ 79 almoço e R$ 109 jantar; Menu Diamond: R$ 99 almoço e R$ 139 jantar.

Até o momento 83 casas confirmaram presença, entre elas: Wine Garden, Verona Ristorante, Abbraccio Iguatemi e Park Shopping, Artesian Pizza e Pasta, Barbacoa, Caminito Parrilla Asa Norte e Sudoeste, Contê – Food & Drinks, Dom Francisco – 402 Sul e Asbac, Doma Rooftop, Dudubar, Fortunata, Fred Restaurante, Gran Bier, Jamie Oliver Kitchen, L’Entrêcote de Paris, Le Parisien Bistrot, Mangai – ID Shopping e Lago Sul, Manuelzinho Restaurante, Nakombi, Nau Frutos do Mar, Olivae, Ouriço, Paris 6, Restaurante Universal, Rubaiyat, Sagrado Mar, Same Same But Different Asa Norte, Asa Sul e Pontão do Lago Sul e Tejo.

Quinze casas irão participar pela primeira vez, como Almería, Café de la Musique, Casa Baco, Centro Gastronômico WO, Complexo Gastronômico – Águas Claras, Complexo Gastronômico – ParkShopping, Complexo Gastronômico – Sudoeste, Dolce Bistrô, Fuego Alma e Vino, La Terrasse – Jardim, Pain pour la Vie, Rock’s Grill, Sanctus Café, Bistro e Adega, Toro Parrilla – Park Sul e Vert Café. “Além do aumento de casas estreantes em relação às edições anteriores, tivemos um número recorde de casas participantes, podendo chegar até 90 restaurantes. A ideia é que esses números sempre cresçam a cada edição, assim damos mais oportunidades para os brasilienses conhecerem os encantos da Restaurant Week”, afirma o CEO do festival Fernando Reis.

Na última edição, alguns restaurantes chegaram a vender mais de 8 mil pratos durante as três semanas de festival. Desta vez, a edição terá duração de 30 dias e, portanto, a expectativa é que as casas vendam ainda mais menus. “Além do número recorde de restaurantes, queremos que a 26ª Brasília Restaurant Week seja recorde também na quantidade de menus vendidos por casa”, explica Fernando.

Música e Gastronomia

A Restaurant Week decidiu homenagear e chamar atenção para os prazeres da vida, os quais muitas pessoas colocariam comer bem e ouvir música como um de seus favoritos. Até porque cozinhar ouvindo aquela playlist que inspira, ou sentar-se à mesa de um restaurante e ser surpreendido por uma música que te traz boas lembranças enquanto degusta um prato novo harmonizado com vinho são momentos que valorizam experiências e despertam nas pessoas emoções, memórias, preferências, linguagens sensoriais e repertórios culturais ao lado daqueles que elas mais amam. “São oportunidades que valem muito mais do que qualquer bem material e é fato que as pessoas estão dando muito mais valor aos momentos especiais após a pandemia”, diz Fernando Reis.

A ideia é unir de formo gostosa as duas artes de expressões sociais e, portanto, a Restaurant Week decidiu também homenagear e incentivar os músicos que durante a pandemia perderam boa parte de sua renda e ficaram carentes de apoio e incentivos. A proposta é desafiar os chefes de cozinha dos restaurantes a elaborarem menus inéditos e criativos que proporcionem experiências para o público. “Damos a oportunidade para que todos possam conhecer diferentes e concorridos estabelecimentos a preços acessíveis, além de fomentar a economia local”, conclui. Vale lembrar que a aderência ao tema é uma sugestão da organização do evento, mas os restaurantes têm liberdade para criação e seleção do menu.

Sobre a Restaurant Week

Realizada em 16 cidades brasileiras, a Brasil Restaurant Week é, há 15 anos, um dos maiores e mais esperados festivais gastronômicos do mundo. Com o objetivo de criar oportunidades e acesso à boa gastronomia, movimentando e aquecendo o mercado gastronômico em período de baixa sazonalidade. Assim, durante o evento, os principais restaurantes preparam um menu especial, temático, com harmonizações diferenciadas e valor fixo para levar aos clientes experiências prazerosas. Este ano, o festival acontece pela primeira vez no Vale da Paraíba e está presente também, além da capital, em: São Paulo, Paraíba, Campinas, Ribeirão Preto, Curitiba, Porto Alegre, Baixada Santista, Baixada Fluminense, Salvador, Fortaleza, Pernambuco, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Goiânia e Espírito Santo