17º Salão do Artesanato no Pátio Brasil

O 17º Salão do Artesanato abre o calendário oficial de 2024 de feiras brasileiras de artesanato com o tema Artesanato: a Mãe de todas as Artes, que prossegue até este domingo (12/5). Promovido pela Rome Eventos no varandão do shopping Pátio Brasil e aberto ao público, reunirá o melhor dessa rica manifestação da cultura brasileira e expoente da economia criativa, em uma iniciativa que privilegia a acessibilidade, inclusão social e sustentabilidade.

Do DF, o talento da ceramista Cleziania Ribeiro de Lima Paiva. Crédito: Divulgação

“Nossa expectativa é receber cerca 60 mil pessoas e contribuir para que os artesãos, presentes ou representados no Salão através de cooperativas, coletivos e associações façam os melhores negócios. O clima é de lazer para toda família, com oportunidade de compras diferenciadas, atrações musicais e valorização desta jóia que é o nosso artesanato”, afirma Rômulo Mendonça, diretor-geral da Rome Eventos.

Ao longo do evento, o público terá acesso ao talento de artesãos e mestres-artesãos que desenvolvem seus trabalhos a partir de tipologias como cerâmica, madeira, fios, capim, palha, metal, rendas, bordados e tantas outras. No total, serão cerca de 80 mil peças, desde as menores, como acessórios e utensílios, até as maiores, como esculturas, utilitários, objetos de decoração e móveis. A moda, com a exclusividade que só um produto feito a mão pode ter, também é presença garantida nos estandes. Enfim, uma festa para quem busca para si, ou para presentear, uma peça especial. Mas que, independentemente do consumo, vale a visita pela relevância cultural de uma verdadeira galeria artística.

Os mosaicos de Cibele Queiroz, artista do DF. Crédito: Divulgação O ipê, um dos símbolos de Brasília, trabalhado em metal por Felipe Andrade. Crédito: Divulgação.

“O Salão do Artesanato é uma grande oportunidade para os artesãos apresentarem suas técnicas, comercializarem seus produtos e gerarem emprego e renda. A cultura e as histórias são representadas por esses artistas por meio de seu trabalho. O Governo do Distrito Federal vem buscando cada vez mais valorizar e apoiar o artesanato de nossa Capital”, afirma Cristiano Araújo, secretário de Turismo do GDF.

“Tanto nacionalmente quanto regionalmente, ficamos felizes em notar o quanto vem crescendo o apoio institucional à atividade artesanal do país, o que comprova o potencial desse importantíssimo segmento cultural, artístico e econômico e desses genuínos artistas brasileiros”, afirma Leda Simone, diretora-executiva da Rome Eventos.

ÁREA DOS MESTRES ARTESÃOS

Este ano, mestres artesãos do Acre, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Sergipe e Tocantins serão destaques no evento. Mais que uma referência e um talento reconhecido, o mestre artesão é aquele que se notabiliza em seus ofícios, tendo conquistado a legitimidade de repassar adiante os conhecimentos, técnicas e expertise relacionados ao artesanato. Seu conhecimento é fundamental para a manutenção dos saberes artesanais, e a garantia de que eles chegarão às próximas gerações. Por esse motivo, o Salão do Artesanato, tradicionalmente, dedica aos mestres artesão um espaço nobre onde eles demonstram suas habilidades, abordam suas carreiras, comercializam suas obras e tiram as dúvidas do público.

Além do DF, 23 estados brasileiros participarão do evento. Crédito: Strauss Comunicação



17º Salão do Artesanato

Até 12 de maio, no varandão do Shopping Pátio Brasil. Hoje (11/5), das 10h às 22h, e amanhã (12/5), das 10h às 20h. Entrada franca. Informações e programação completa: clique aqui.