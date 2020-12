Eu, Chris & Taís disponibilizam o single “Ninguém igual” em todos os aplicativos de música

PUBLICIDADE

O label Astronauta continua seu projeto Astronauta Singles (que comemora 21 anos de existência do tradicional selo) e, desta vez, lança hoje nas principais plataformas digitais o single que marca a retomada da dupla Eu, Chris e Taís – formada em 2008 pelas cantoras e compositoras Chris Fuscaldo e Taís Salles. Depois de oito anos de hiato, elas retornaram aos palcos e ao estúdio em 2019.

“Ninguém Igual”, de autoria de Chris Fuscaldo e Taís Salles, é interpretada pela dupla de curioso nome, que parece um trio. As duas contam o motivo dessa escolha inusitada: “É que a gente adora ter convidados, tanto no palco quanto no estúdio. E aí quem chega vira o ‘Eu’ da dupla”, contam Chris e Taís. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/ NinguemIgualPR .

A gravação de “Ninguém Igual” conta com as participações do jornalista e músico Leandro Souto Maior (violão 12 cordas e dobro), o multi-instrumentista Felipe Fuscaldo (contrabaixo) e do ator e músico Dudu Azevedo (bateria).

A ideia inicial era lançá-la no início de 2020, mas, devido aos efeitos da pandemia, somente agora a música está chegando ao mercado. A canção foi produzida por Leonardo Rivera e pelas duas artistas. A faixa foi gravada e mixada em dezembro de 2019, com o engenheiro de áudio Cezar Delano, no estúdio da Warner Chappell, na Gávea, Rio de Janeiro, a convite do projeto.