Eu a amo com todas as minhas forças, diz Vitão sobre Luísa Sonza

Quase dez dias após o anúncio do fim da relação com Luísa Sonza, 23, Vitão, 22, diz que a cantora e ele sempre serão uma família. “Eu a amo com todas as minhas forças. Estaremos juntos para tudo, e é isso”, afirmou, comentando brevemente os ataques de ódios que sofreu durante o tempo em que namorou com Sonza.

“Foi muito difícil. Todo mundo pode imaginar, nós já falamos sobre isso bastante. Também não quero mais dar detalhes. Acho que Luísa e eu temos coisas muito maiores para falar”, pontuou, em referência à carreira. “Claro que evoluí muito com essa relação e aprendi sobre a vida. Agora, o foco e a conversa que quero ter com as pessoas é com e sobre a minha arte”.

Vitão negou em entrevista ao Extra que a informação do término da relação de quase um ano, anunciada dia 20 de agosto, teria sido adiada para evitar confiltos com a carreira deles. O anúncio aconteceu no mesmo dia em que o cantor lançou “Takafaya”.

“Não, aconteceu o que tinha que acontecer no momento certo. Já estávamos decidindo há um tempo, não teve um cronograma. Não tem sentido também usar o fim de um relacionamento para falar de uma música que aborda assuntos bem diferentes”, argumentou Vitão, emendando que o fim da relação não tomou grandes proporções.”Foi tranquilo. Confesso que achei até que seria pior. Eu, pelo menos da minha casa, vendo o meu celular, o que tomou conta das minhas redes e sobre mim foi a minha música. E era o que eu queria. Eu realmente sinto que as coisas agora estão entrando em um eixo diferente, com as pessoas prestando atenção no que eu faço”, concluiu.