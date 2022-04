Estúdio do Faustão na Band sofre princípio de incêndio em São Paulo

Apenas a equipe técnica estava no estúdio, que fica na região do Morumbi, na zona sul de São Paulo. Não estava programada gravação do programa para esta quinta-feira, segundo a emissora

O estúdio onde ocorre a gravação de programa Faustão na Band sofreu um princípio de incêndio, na tarde desta quinta-feira (7), assustando quem estava no local. Segundo a emissora, o apresentador não estava lá e não há registro de feridos. O susto aconteceu durante uma manutenção de rotina. A Band afirmou, em nota, que “um ponto de faísca gerado por uma solda causou um princípio de incêndio em uma das cortinas. A Brigada agiu prontamente e controlou a situação”. Apenas a equipe técnica estava no estúdio, que fica na região do Morumbi, na zona sul de São Paulo. Não estava programada gravação do programa para esta quinta-feira, segundo a emissora. Faustão retornou à Band no início deste ano, após mais de 30 anos na Globo. Seu programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre das 20h30 às 22h30, com a co-apresentação do filho João Guilherme e de Ana Lottermann.