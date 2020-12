Está chegando a hora: Festival Curta Brasília começa dia 17 de dezembro, conheça os filmes que vão concorrer a prêmios

PUBLICIDADE

Entre os dias 17 e 21 de dezembro, o Festival Curta Brasília escreve mais um capítulo na história do cinema brasileiro, no qual busca valorizar e chamar ainda mais a atenção do público para as produções de curtas-metragens nacionais. Realizado anualmente pela Sétima Produções, o festival premia os melhores curtas produzidos entre 2019 e 2020 e, para a sua nona edição, o evento será realizado em formato totalmente online pela plataforma Looke (looke.com.br), em parceria com o Fórum dos Festivais.

O Festival é uma realização da Sétima Cinema, com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do DF; patrocínio da Embaixada dos Países Baixos e da Embaixada da França; parceria do Instituto Cultural da Dinamarca; e apoio da Embaixada da Espanha e Fundo Brasil de Direitos Humanos.

Neste ano as inscrições de curtas-metragens para as mostras bateram recorde mais uma vez. Na mostra nacional foram 1.114 curtas inscritos de todas as regiões do Brasil, sendo cuidadosamente analisados pela comissão de curadoria composta por Daiane Rosário, Dandara Ferreira, João Paulo Procópio e Tetê Mattos, sob coordenação de Arthur B. Senra. Após intenso trabalho de avaliação, 15 curtas foram selecionados. Já na mostra Provocações foram quatro.

O festival também contará com duas novidades: a primeira é que a Mostra Tesourinha, dedicada à exibição de produções locais, se tornou um selo dentro da Mostra Nacional, ou seja, os curtas do DF vão concorrer tanto a prêmios da competitiva nacional como a prêmios específicos para a produção local. A segunda será uma Mostra internacional CVR com filmes em 360, numa plataforma exclusiva de realidade virtual. O Curta VR, conta com patrocínio da Embaixada dos Países Baixos, Embaixada da França, parceria com Instituto Cultural da Dinamarca e apoio da Embaixada da Espanha.

“A proposta da programação internacional é trazer a temática Políticas da Natureza e Deslocamentos – mudanças climáticas e diásporas humanas, num giro pelo mundo com 13 produções na versão 360 do Brasil, Espanha, Estados Unidos, Dinamarca, França e Holanda, além de países como Egito, Noruega e Reino Unido em coproduções”, explica Ana Arruda, diretora do Curta Brasília.

Os 19 curtas selecionados, vão concorrer ao todo a cinco premiações, sendo quatro delas na Mostra Nacional/Tesourinha: Melhor filme eleito por júri popular; Melhor filme do DF eleito por júri popular; Prêmio Cine França Brasil — oferecido pela Embaixada da França (ganha uma viagem para o país e exibição do filme por lá); Prêmio Brazucah (R$ 1.000,00 para filme eleito pela comissão da produtora Brazucah). Uma da Mostra Provocações: Prêmio Provocações — oferecido pelo Fundo Brasil de Direitos Humanos (R$ 1.000,00 para filme eleito por comissão da fundação). E uma das duas mostras: Troféu Cinememória (melhor documentário selecionado pelo cineasta Vladimir Carvalho e Fundação Cinememória). Além disso, também será premiado o melhor cartaz, escolhido pelo público por votação online no perfil do Facebook do Festival.

Mostra Nacional/Tesourinha

A Barca

Dir. Nilton Resende, Ficção (2019) – Maceió (AL)

À beira do planeta mainha soprou a gente

Dir. Bruna Barros e Bruna Castro, Documentário (2020) – Salvador (BA)

A terra das muitas águas

Dir. Catu Rizo, Ficção (2019) – Nilópolis (RJ);

A terra em que pisar

Dir. Fáuston Da Silva, Ficção (2019) – Estrutural (DF)

Ainda te amo demais

Dir. Flávia Correia, Documentário (2020) – Maceió (AL)

As rendas de dinho

Dir. Adriane Canan, Documentário (2019) – Florianópolis (SC)

Exu matou um pássaro

Dir. Vinicius Sassine, Documentário (2020) – Brasília (DF)

Filme de domingo

Dir. Lincoln Péricles, Híbrido (2020) – São Paulo (SP)

Inabitáveis

Dir. Anderson Bardot, Ficção (2020) – Vila Velha (ES)

Inabitável

Dir. Matheus Farias e Enock Carvalho, Ficção (2020) – Recife (PE)

Joãosinho da Goméa – O rei do candomblé

Dir. Janaina Oliveira Refem e Rodrigo Dutra, Documentário Experimental (2019) – Duque de Caxias (RJ)

Mãtãnãg, a encantada

Dir. Shawara Maxakali e Charles Bicalho, Animação (2019) – Belo Horizonte (MG)

Mundo Pequeno

Dir. Gustavo Amora e Cícero Fraga, Documentário (2019) – Brasília (DF)

Os últimos românticos do mundo

Dir. Henrique Arruda, Ficção (2020) – Recife (PE)

Quantos eram pra tá?

Dir. Vinícius Silva, Ficção (2019) – São Paulo (SP).

Mostra Provocações

Cinema contemporâneo

Dir. Felipe André Silva, Documentário (2019) – Cabo de Santo Agostinho (PE)

Eu Vejo Névoas Coloridas

Dir. Pedro Jorge, Documentário (2020) – São Paulo (SP)

O que Pode um Corpo?

Dir. Victor Di Marco e Márcio Picoli, Documentário (2020) – Porto Alegre (RS)

Terceiro Dia

Dir. Jéssica Queiroz, Ficção (2020) – Fortaleza (CE)

Mostra CVR – filmes internacionais em realidade virtual 360°

Ayahuasca – A Kosmik Journey

Dir. Jan Kounen, França/Luxemburgo (2019)

Equador 360˚

Dir. Nicolas Jolliet, Documentário (2018) – França/Canadá

700 tubarões

Dir. Manuel Lefèvre, Documentário (2018) – França

Outro sonho

Dir. Tamara Shogalu, Documentário (2020) – Holanda, Egito, Noruega e Estados Unidos

Conexão Brasília Amsterdam: Uma Viagem Retrofuturista

Direção coletiva: Ana Arruda, Filipe Gontijo, Henrique Siqueira, Ricardo Laganaro e Steye Hallema – Brasil/Holanda (2018)

Políticas da Natureza: Viva Água

Produção: Sétima Cinema, Caixote VR / PoN group (2019) – Brasil/Holanda, Patrocínio: Embaixada dos Países Baixos

Songbird

Dir. Lucy Greenwell, Michelle & Uri Kranot, Documentário (2018) – Dinamarca/Reino Unido

Space Safari

Dir. Niels Rahr & Peter Fisher, Documentário (2019) – Dinamarca

Melita

Dir. Nicolás Alcalá, Ficção (2017) – Espanha/Estados Unidos

Heróis do Rio Madeira

Dir: Filipe Gontijo e Henrique Siqueira, Drama (2019) – Brasil

O Sumidouro de Ágreda

Produção: TreeHouse Studios (2019), Dir. Márcio Moraes – Brasil

Paradiso em chamas

Produção: Virtual Planet Technologies (2020), Dir. Juliano Calil e Paulo Salvatore

Documentário – EUA/Brasil

Serviço

9º Festival Curta Brasília

Quando: 17 a 21 de dezembro de 2020

Onde: Formato inédito, 100% online, na plataforma Looke (www.looke.com.br) e no www.curtabrasilia.com.br/ e @festivalcurtabrasilia