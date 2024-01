ESPN inaugura novo cenário com realidade aumentada em local histórico da TV

A ESPN ganhou um novo estúdio em sua sede no Brasil, em São Paulo

A ESPN ganhou um novo estúdio em sua sede no Brasil, em São Paulo. A partir dessa semana, o canal terá à disposição um espaço altamente personalizável, com fundo em chroma-key, com a mais alta tecnologia para a produção virtual.

O espaço, como curiosidade, é localizado nos antigos estúdios da TV Tupi (1950-1980), onde foram gravadas as primeiras novelas do Brasil.A estreia aconteceu no último domingo (14), no programa Pelas Quadras.

O novo espaço usa tecnologia ‘unreal’, a mesma utilizada em jogos de última geração. Com a plataforma, é possível criar gráficos e imagens adicionais, tornando a experiência do telespectador ainda mais imersiva no universo da ESPN.

O grande diferencial é que a tecnologia permite ter um espaço altamente personalizável a cada atração. A estreia do local, por exemplo, acontecerá com o programa “Pelas Quadras”, que comentará tudo o que acontece no Australian Open.

Com a tecnologia, o estúdio ganhará facilmente as personalizações do programa e, ao longo dos debates, os apresentadores poderão interagir com vídeo, imagens e gráficos produzidos no fundo.

Para que tudo funcione de maneira rápida, serão usados quatro servidores gráficos para a exibição de telas, estatísticas e tarjas dos assuntos tratados ao vivo. Além disso, o estúdio contará com três câmeras robóticas 4K e uma quarta câmera auxiliar.

Atualmente, a sede da ESPN conta com dois grandes estúdios onde são gravados os principais programas da casa. Com a entrada do terceiro espaço, atrações do tênis e dos esportes americanos, por exemplo, ganham um local para ter a própria personalidade.