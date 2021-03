Especial de ‘Friends’ será gravado em abril, afirma David Schwimmer

Schwimmer conta que deve ir para Los Angeles em abril para gravar o projeto

O especial da série “Friends” (1994) tem o início das filmagens marcado para abril deste ano. David Schwimmer, 54, que interpretava Ross Geller, afirmou que a produção conseguiu finalizar os protocolos de segurança para o início das gravações. A reunião já tinha sido anunciada em fevereiro de 2020, pela HBO Max, mas em decorrência da pandemia do coronavírus foi adiada.



Schwimmer conta que deve ir para Los Angeles em abril para gravar o projeto. Algumas cenas foram feitas previamente, mas as principais serão rodadas agora. “Na verdade, em pouco mais de um mês estou indo para LA. Finalmente descobrimos uma maneira de filmar com segurança e haverá uma parte que faremos gravações externas por causa dos protocolos de segurança”, disse o ator.



O artista contou ainda que haverá surpresas no episódio especial, em entrevista para Andy Cohen no SiriusXM. Quando perguntado sobre quem irá apresentar o projeto, Schwimmer respondeu: “Eu não sei se eu posso contar. Eu posso te dizer que não é a Ellen, nem o Billy Crystal. Eu posso te contar quem não vai apresentar, mas isso levaria um tempo, provavelmente”.



Lisa Kudrow, que deu vida a Phoebe, confirmou em entrevista com Rob Lowe para o podcast Literally! que algumas cenas já estão prontas. “Eu já filmei alguma coisa, então definitivamente estamos fazendo, porque eu já filmei uma coisinha”.



Ela ainda disse que o especial não é uma continuação da série: “Não é tipo uma coisa com roteiro. Nós não estamos interpretando nossos personagens. Somos nós nos reunindo, o que não acontece tanto e nunca aconteceu publicamente desde que paramos de gravar em 2004”. De acordo com o Mirror, algumas partes das gravações acontecerá nos estúdios originais da série, o Stage 24, na Warner Bros da Califórnia.



A série tem 10 temporadas e foi exibida de 1994 a 2004. Nela, seis amigos, interpretados por Lisa Kudrow, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matthew Perry, Matt LeBlanc e David Schwimmer dividem os problemas, amores e enfrentam a vida em Nova York, enquanto passam o tempo livre na cafeteria Central Perk.



As informações são da FolhaPress