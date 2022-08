Especial Caetano Veloso registra audiência de 1,8 milhão de espectadores

Show em comemoração aos 80 anos do compositor foi transmitido no Globoplay e no Multishow

MÔNICA BERGAMO

SÃO PAULO, SP A exibição do show especial de 80 anos de Caetano Veloso registrou alcance de 1,8 milhão de espectadores, somando a audiência do Globoplay e do canal Multishow. O compositor e cantor baiano fez uma apresentação ao lado dos filhos Moreno, Zeca e Tom, e da irmã, Maria Bethânia, no domingo (7), na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo. Na TV, o especial triplicou a audiência da faixa em comparação com os quatro domingos anteriores. A cantora Iza foi a apresentadora da noite. Estiveram presentes artistas como Cauã Reymond, Sabrina Sato, Juliette, Regina Casé e Lulu Santos.