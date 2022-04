Eslovênia explica ‘maldição’ e por que não precisou fugir do Paredão no BBB 22

Eu pensava: ‘Vou ficar perto porque é mais fácil dar um beijinho, um abraço’. E realmente todo mundo que saía eu estava do lado.”

Eslovênia Marques, eliminada da semana no BBB 22 (Globo), está encarando de forma bem-humorada o fato de ter virado meme. A paraibana descobriu só fora da casa o que os internautas chamavam de “A Maldição da Eslô”, que era o fato de todo mundo que se sentava ao lado dela ser eliminado do reality show.

“Eu acho que foi engraçado porque faz sentido”, afirmou ela. “O pior é que eu acabava sentando perto do povo porque eu já sabia que ia sair. Eu pensava: ‘Vou ficar perto porque é mais fácil dar um beijinho, um abraço’. E realmente todo mundo que saía eu estava do lado.”

Ela também comentou a expressão sofrida que estava sempre em seu semblante nessas ocasiões. “Era a mesma reação [de choro] porque era de praxe, eu sabia que iria acontecer e estava me preparando psicologicamente para abraçar e beijar a pessoa (risos)”, contou. “Eu só não imaginava que seria tão forte isso, mas estou levando de forma gostosa.”

Última pessoa dentro da casa a enfrentar um Paredão, Eslô diz que não chegou a estabelecer isso como meta e que isso foi algo que aconteceu naturalmente. “Primeiro porque as pessoas, lá dentro, achavam que eu era muito forte”, explicou. “Tem a questão do jogo interno, que foi sem pensar, mas acabaram idealizando isso.”

“E também porque as pessoas que iriam me indicar ou contragolpear não tiveram oportunidade”, continuou. “A Jessi, a Nat fariam isso se tivessem tido oportunidade. Como elas não tiveram, o jogo foi andando.”

Ela lembrou que o mesmo grupo de jogadores é quem vem dando as cartas no jogo. “As pessoas que ganhavam as provas eram sempre as mesmas e tinham uma lista de prioridade de voto antes de mim”, observou. “Acabou juntando isso tudo e deixando o cenário favorável para mim.”

Eslô também lembrou que Larissa, que entrou no reality show por meio da Casa de Vidro, deu a entender que ela era forte fora da casa. “Eu não acho que isso tenha influenciado minha forma de jogar, até porque eu continuei com o mesmo pensamento, com a mesma linha de raciocínio, mas acho que acabou influenciando os outros participantes que já pensavam que eu era forte, porque elas confirmaram aquilo”, disse. “Isso induziu mais as pessoas a não votarem em mim, a não mudarem essa listinha de prioridades.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A agora ex-BBB também falou sobre seu relacionamento com Lucas Bissoli, com quem chegou a se “casar” em uma quadrilha junina na casa. “Imaginava que poderia dar uns beijinhos, mas viver um romance, casar no Big Brother, com um anel de pano? Nunca imaginei na minha vida!”, garantiu.

“Mas foi acontecendo e foi muito natural”, afirmou. “Quanto mais a gente se aproximava e se conhecia, mais a gente queria estar juntos, principalmente nas últimas semanas. Foi muito natural das duas partes. O legal era que a gente tinha esse pensamento muito parecido a respeito da relação lá dentro, mesmo jogando tão diferente.”

Ela disse que os dois devem conversar para entender como ficará o namoro aqui fora –ele já afirmou que está esperando por ela. “Acho que tem muita chance [de ficarmos juntos]”, afirmou.