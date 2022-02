Entrevista Camila Jun sobre live set na Torre Digital

Camila Jun apresenta mais uma super produção, desta vez na gigantesca Torre Digital de Brasília

Estreando o ano com o quinto episódio de live sets em parceria com a Cerveja Beck’s, Camila Jun apresenta mais uma super produção, desta vez na gigantesca Torre Digital de Brasília.

Unindo uma das arquiteturas mais inovadoras do local e o mais refinado House Music, a DJ, produtora e empresária conversou com o Jornal de Brasília sobre o background e a responsabilidade de produzir este projeto tão impactante para o distrito e para sua carreira. Confira!

Qual foi a sensação de tocar na Torre Digital, com uma vista 360º do Planalto Central?

O monumento, além de uma beleza arquitetônica imponente, é realmente gigante e muito alto! A experiência de poder ver a cidade por uma ótica panorâmica em uma construção tão singular já é incrível. Poder agregar meu trabalho artístico e a música eletrônica nesse cenário foi algo realmente potente e especial.

Como foi o processo de escolha do cenário desse set? Você já tinha visitado lá antes?

Para cada capítulo da série, a escolha do cenário demanda muito trabalho, pesquisa e estudo. Não só pela parte executiva e burocrática, mas também pelo conceito. Sempre busco entender o porquê de se fazer em cada lugar, o que pretendo mostrar, qual sentimento quero passar e onde quero chegar com isso. Para a Torre Digital não foi diferente. Eu já tive a oportunidade de visitar o local em algumas ocasiões e tinha vontade de fazer um projeto com música eletrônica lá. Depois que eu comecei minha série, tive a certeza que iria fazer um capítulo especial lá, por entender que o monumento, de alguma forma, mostra algumas das potências que Brasília tem: sua arquitetura icônica, suas curvas singulares, sua grandeza natural e, definitivamente, seu potencial de inovação.

Qual a influência dessas construções/monumentos na escolha das músicas para os sets?

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sempre que vou construir o set para cada capítulo, penso em quais tracks combinam com a atmosfera do cenário escolhido. Há uma via de mão dupla nessa influência e, definitivamente, os locais que ocupo influenciam nas escolhas das músicas. Levo em consideração a história do local, se é moderno ou mais clássico, se é mais frio ou acolhedor, se é mais dramático etc. Isso tudo soma na experiência. Eu não repito nenhuma música e todos os episódios tem uma tracklist única.

Chegando ao 5º episódio desse projeto, como você acha que essa experiência afetou sua carreira? E, mais importante ainda, como tem sido para você produzir e dirigir um projeto tão inovador?

Esse projeto teve um impacto enorme na minha carreira. No último ano, onde a instabilidade no setor de entretenimento ainda era enorme e as contratações eram uma incerteza, foi esse projeto que me deu forças para continuar focada em meu trabalho, criando e trazendo algo novo para o público. Ele foi o elo de ligação cada vez mais forte entre mim e todos que curtem meu trabalho. E, mais do que isso, foi uma oportunidade para que mais pessoas pudessem conhecer o que faço. Produzir e dirigir esse projeto tem sido muito desafiador, mas, ao mesmo tempo, engrandecedor. Horas de dedicação, pesquisa, estudo, gestão de crise, equipe, investimento em tecnologia, comunicação, marketing… essas são apenas algumas das frentes que coordeno para que meu compromisso em levar música e cultura de qualidade aconteçam. Isso tudo me tira da minha zona de conforto e me faz evoluir como artista.

Qual a programação do projeto de live sets para esse ano ?

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com certeza teremos novidades no projeto. Tudo já está sendo pensado e construído para trazer uma nova experiência para o público. Enquanto isso, ainda teremos mais alguns episódios incríveis para lançar.

Com as coisas voltando mais ou menos ao normal, quais as novidades que podemos esperar para este ano? Algum lançamento próximo?

Tenho algumas collabs incríveis para lançar esse ano, com artistas que eu admiro muito e que construíram um trabalho sólido e maduro comigo. Estou ansiosa para lançar, mas ainda não posso contar. Vai ser na hora certa. No mais, algumas datas importantes e muito legais também estão para acontecer. Realmente espero que possamos voltar a trabalhar com mais estabilidade e que nossa cena se fortaleça cada vez mais.