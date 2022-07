‘Enter Sandman’, do Metallica, ganha versão orquestrada para série ‘Westworld’

A composição para a série é de Ramin Djawadi, que já fez arranjos musicais para produções como Game Of Thrones, Homem de Ferro, Eternos e Uncharted

O terceiro episódio da quarta temporada de Westworld, da HBO Max, estreou no último domingo, 10, e trouxe uma versão orquestrada da música Enter Sandman, do Metallica.

A composição para a série é de Ramin Djawadi, que já fez arranjos musicais para produções como Game Of Thrones, Homem de Ferro, Eternos e Uncharted.

Enter Sandman foi lançada em 1991 no álbum Metallica – também conhecido como The Black Album (O Álbum Negro, em inglês) -, quinto trabalho de estúdio da banda norte-americana.

Outra música do grupo está fazendo sucesso após compor produções do streaming: Master Of Puppets, que foi lançada há 36 anos e apareceu na recente temporada de Stranger Things, teve crescimento nas plataformas digitais e apareceu no Top 100 da Billboard pela primeira vez.

Estadão Conteúdo