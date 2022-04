Enquete aponta eliminação de Linn da Quebrada neste domingo

Linn foi indicada ao Paredão pelo líder Douglas Silva. O ator disse que a cantora era sua opção porque o jogo estava se afunilando

Linn da Quebrada deve ser a eliminada no Paredão deste domingo (10), segundo mostra a votação da enquete feita pelo F5. A rapper, que disputa a berlinda com Eliezer e Gustavo, demonstra uma rejeição que ultrapassa os 60%.

Linn foi indicada ao Paredão pelo líder Douglas Silva. O ator disse que a cantora era sua opção porque o jogo estava se afunilando, e que ela saberia separar jogo de amizade.

Logo depois, Tadeu pediu para que todos os participantes se dirigissem ao quarto Lollipop. De lá, ele foi chamando um a um para o confessionário, onde eles precisavam, diferentemente do que ocorreu nas semanas anteriores, indicar uma pessoa para salvar do Paredão.

Nessa dinâmica, Eliezer acabou não recebendo nenhum voto para ser salvo. Com isso, ele também foi parar no Paredão. O participante teve direito a um contragolpe, de modo que puxou Gustavo para disputar com ele e Lina a permanência na casa.