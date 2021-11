‘Encanto’ exalta cultura latina com magia, união e complexidade familiar

Em uma viagem mágica e emocionante, a animação “Encanto” (Disney) apresenta a família Madrigal, dona de talentos inimagináveis, porém, tão real e complexa como qualquer outra. A produção chega aos cinemas nesta quinta-feira (25) e promete trazer uma “mensagem poderosa”.

Ambientado no coração da Colômbia, o filme mostra a vida de Mirabel (Stephanie Beatriz), a única dentre os familiares que não recebeu um talento especial. Ao longo da trama, ela precisa salvar a magia da família e tenta provar para sua Abuela (María Cecilia Botero) ser tão especial quanto todos.



Ao longo da história, Mirabel precisa rever a relação com suas irmãs Luísa (Jessica Darrow) e Isabela (Diane Guerrero), sendo a última a irmã “perfeita”. “Penso que muitas pessoas vão se identificar com Isabela”, diz a atriz Diane Guerrero, em entrevista por chamada de vídeo à Folha de S.Paulo.



“Ver a liberação e a transformação que ela passa é muito atraente”, conta, “a única vez que ela é ela mesma, é quando ela e sua irmã se unem e se amam”. Para Guerrero, que já esteve em séries como “Orange is the New Black” (2013-2019) e “Jane, a Virgem” (2014-2019), o filme mostra que nenhum extremo é bom dentro de uma família.

“[Devemos] tentar entender uns aos outros. Aí é onde você consegue responder todas as questões sobre sua vida e propósito”, completa a artista.



Além dos conflitos que a personagem principal enfrenta, o filme dirigido por Byron Howard (“Zootopia”) e Jared Bush (“Moana”) conta com uma trilha sonora criada por Lin-Manuel Miranda. Guerrero comenta que as músicas, cores e representações do filme foram importantes para ela como colombiana. A artista reforça que aprendeu a ter um olhar mais profundo para sua família e cultura, e que gostou de ver seu país com a beleza em foco, exaltando o que há de melhor.



“É realmente o que eu vi: as cores, as flores, as músicas, a comida, a mágica… Ver tudo isso dessa forma finalmente faz tudo ser real para mim”, explica. Ela diz que espera que outras pessoas possam ver o país com outros olhos, “para além do que é representado pela mídia”.



Além de Guerrero, o filme conta com grandes nomes no elenco como Maluma, no papel de Mariano, Wilmer Valderrama, interpretando Agustín, John Leguizamo, como Bruno, Rhenzy Feliz, na voz de Camilo, e Angie Cepeda, como Julieta.



O longa-metragem é produzido por Clark Spencer e Yvett Merino Flores, e tem a marca de ser a 60ª animação da Walt Disney Studios, desde sua estreia nas telonas com a animação “Branca de Neve e os Sete Anões”, no ano de 1937.

Por fim, Guerrero deixa uma mensagem para aqueles que ainda estão em dúvida se devem assistir à produção: “Corram para ver ‘Encanto’! É uma história linda, com músicas incríveis e uma mensagem poderosa que pode servir para a sua família e vida.”

‘ENCANTO’

Quando 25 de novembro

Onde Cinemas

Classificação Livre

Elenco Stephanie Beatriz, Maluma, Diane Guerrero, Wilmer Valderrama, John Leguizamo, Rhenzy Feliz, Angie Cepeda, María Cecilia Botero e Jessica Darrow

Produção Walt Disney Studios

Direção Byron Howard e Jared Bush