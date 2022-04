Em parceria com Juptr, NIZZ segue com série de lançamentos e apresenta “Paraíso”

Já pensou em unir a estética dos anos 80, influências musicais de Duckwrth, Bruno Mars e Michael Jackson, com um debate extremamente atual, a dualidade entre o amor e o engajamento? Essa é a nova e irreverente “Paraíso”, canção inédita de NIZZ em sua primeira parceria com JUPTR. Parte da série de lançamentos do artista, a canção chega a todos aplicativos de música nesta sexta-feira, 1º de abril.

A canção, composta por Nizz e JUPTR e produzida por JUPTR em conjunto com Los Brasileros, traz a mistura do POP e do house com a música brasileira e fala sobre as relações nessa nova era onde o engajamento importa mais que o amor. Nos vocais, Nizz traz personalidade e irreverência para o single.

Sobre esta sua primeira parceria, Nizz afirma que tudo fluiu muito naturalmente. “Não estava nos nossos planos fazer a música no dia, mas estávamos no estúdio como em qualquer sessão e aos poucos a música foi nascendo, no mesmo dia já fui escrevendo a letra e de um modo muito espontâneo e verdadeiro esse projeto foi ganhando cara”, explica.

“Um dia eu estava em casa com o NIZZ e tivemos a ideia de começar um som juntos que acabou não rolando, mas a ideia de lançar algo continuou. Paraíso acabou saindo exatamente do jeito que pensamos inicialmente”, completa JUPTR.

Já o clipe, dirigido por Cyro Barros e Gabriel Pignataro da Bezerra Filmes, une essa mistura de referências e leva o tema tão atual diretamente para uma estética dos anos 80 representada no estilo de filmagem, que remete a câmeras analógicas, e nos figurinos e postura dos cantores e banda.

“A nossa intenção com essa música e clipe é passar uma breve ideia de como será o meu show e, através da dança, look e vibe, mostrar para o público quem eu sou”, completa.

Através do teatro, dança e música que sempre estiveram presentes em sua vida desde pequeno, Nizz descobriu seu amor não só pela música, mas pela arte como um todo. Apesar da ligação com instrumentos de percussão, foi o toca discos que chamou atenção do artista, que fez questão de aprender mais sobre o aparelho. Mas nem sempre viveu de música, dono de uma habilidade ímpar, Nizz já jogou para os times de base do Portuguesa, Nacional, Corinthians, entre outros. Só que a vocação falou mais alto e, em parceria com a HeadMedia/Universal, o cantor e compositor segue com uma série de lançamentos, o mais recente “Madalena”, e promete muitas surpresas até o final do ano.