Em ‘Operação Cerveja’, Zac Efron vive história real da Guerra do Vietnã

A Apple TV+ lançou na quarta-feira, 17, o trailer oficial do mais novo filme protagonizado por Zac Efron, Operação Cerveja. Baseado em uma história real, o longa conta também com Russell Crowe (Thor: Amor e Trovão) e Bill Murray (Os Caça-Fantasmas) no elenco. Inspirado no livro The Greatest Beer Run Ever, de Joanna Molloy e Chickie Donohue, a produção deve estrear na plataforma em 30 de setembro.

A trama acompanha a aventura mais insana da vida de John “Chickie” Donohue, Efron, e é ambientada no final da década de 1960. Morador de Nova York, nos Estados Unidos, ele decide infiltrar-se na Guerra do Vietnã a fim de levar latas de cerveja para os norte-americanos que lutam nas linhas de frente do conflito.

O problema é que, ao levar “um pedaço de casa” para os soldados nas trincheiras, o protagonista acaba entrando em contato com a dura realidade da guerra. Dessa forma, o que começou apenas como uma aventura torna-se um objetivo de vida para Chickie – que, após encontrar amigos de infância nas batalhas, aprende sobre amadurecimento e lealdade.

Dirigido por Peter Farrelly, o filme é o primeiro longa-metragem do cineasta após ele conquistar dois Oscars pelo filme Green Book: O Guia. A produção ainda contará com Kyle Allen (American Horror Story) no elenco.

