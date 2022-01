Em entrevista, Nathanzinho revela que ‘estourou’ na live de Xand Avião

O cantor comentou sobre como ficou conhecido e afirmou “a live do Xand foi um divisor de águas na minha carreira”.

Nesta última quarta-feira (12), Nathanzinho participou do ‘Podpah’, um podcast que vem se tornando um sucesso. Na entrevista, o cantor relatou diferentes momentos que vem vivenciando desde que ficou conhecido pelas músicas e seu jeito de cantar.

Nathanzinho contou para os apresentadores do podcast, Igor e Thiago, sobre seu começo e que não esperava ficar conhecido tão rápido.

“Conheci uns produtores em Fortaleza e eles me chamaram pra gravar um CD de rascunho pra ver como eu me saia. Depois do lançamento do CD, o Xand perguntou se eu queria participar da live dele junto com Zé Vaqueiro e Zé cantor e é claro que fui. Na live deu uma visibilidade gigante, cantei junto com Zé Vaqueiro e Xand. No outro dia cortamos o trecho da live que eu fiz com eles e publiquei no meu Youtube, que não tinha nem inscrito ainda. Falei que queria bater 1 milhão em um mês e fui dormir. No outro dia tinha batido 1 milhão. Em uma semana, 10 milhões”, disse o cantor.

O hit “Não te quero” foi o divisor de águas na carreira de Nathanzinho e hoje é um dos principais nomes da nova geração da música com composições e sucessos no repertório.