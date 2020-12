Em entrevista, Mary Mesk revela detalhes e inspirações do novo álbum “Living Places”

, DJ e produtora brasileira que se apresentou no Burning Man Multiverse, a edição virtual realizada este ano do maior festival de arte e cultura do mundo, apresenta seu novo álbum, “Living Places” , com 15 músicas autorais que refletem sua mais pura essência e personalidade.

Em entrevista ao, Mariana Mesquita, nome por trás do projeto, contou como sua carreira artística foi fundamental para criar disciplina com o que trabalha hoje. “Acredito que o fato de eu ter vindo da tv e teatro, só acrescenta no que sou hoje, compor e produzir uma música vai muito além de só ter talento, depende de persistência, dedicação, compromisso, estudo e evolução diária das coisas. Você não pode se apegar aos momentos difíceis, eles existem para enaltecer a sabedoria e nos tornar mais fortes”, conta Mary.

Um outro lado de Mariana, o empreendedor, é muito forte em sua vida pois a mesma arrisca novos caminhos e aposta em ideias que possam reunir pessoas em torno de um sonho em comum. Além da sua empresa de assessoria em produção musical que oferece aos DJs todo o suporte para a realização de um track, como produção musical, composição, gravação de vocal, edição e mix e master, Mary lançou a mais nova gravadora “Mesk Records”, por onde está realizando o lançamento do novo álbum, consolidando ainda mais sua identidade artística.

“Vejo a Mesk Records como um espaço de oportunidade para novos produtores. Em 2021, a ideia é abrirmos oficialmente a gravadora para recebermos demos, por meio de uma curadoria, que vou estar sempre acompanhando, e assim, oferecer todo suporte e recursos para lançar novos talentos. O mercado está repleto de produtores buscando oportunidades, e a Mesk Records pode ser isso para eles”, conta a produtora.

Participar do Burning Man certamente é algo marcante para a carreira de qualquer DJ, e Mary Mesk teve a oportunidade de realizar esse sonho este ano, mesmo que no festival virtual. “Foi incrível, gratificante e diferente ao mesmo tempo, quando fiquei sabendo que iria participar, me dediquei dia e noite para finalizar as músicas novas e apresentar um set 100% autoral”, relembra Mari.

Além de outros projetos ainda não revelados pela DJ para o ano que vem, Mary Mesk está confirmada para a próxima edição em 2021 do Burning Man em Black Rock Desert. “O Burning Man significa muito pra mim, ele é muito mais que um festival de música, é um evento que reúne arte e liberdade de expressão”, finaliza.