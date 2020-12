Em celebração ao aniversário póstumo de Juice Wrld, é apresentada a faixa “real shit”, com a colaboração de Benny Blanco

PUBLICIDADE

O rapper americano Juice WRLD completaria 22 anos no último dia 2 de dezembro. Sua memória é celebrada com o lançamento de mais uma música inédita, “Real Shit”, em parceria com benny blanco, que acaba de chegar às plataformas digitais. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/ RealShitPR .

Um lyric video também já está disponível no canal do Juice WRLD no YouTube. Assista agora:

Esta é mais uma das colaborações dos artistas, que apresentaram no ano passado a faixa “Graduation” (https://umusicbrazil.lnk.to/ GraduationPR). Na semana passada, Juice WRLD foi reconhecido com o prêmio de “Melhor Artista Masculino de Rap / Hip Hop”, no American Music Awards. Após seu falecimento, em dezembro de 2019, foi lançado o álbum “Legends Never Die”, com as participações de The Weeknd, Trippie Redd, Marshmello e Halsey. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/ LegendsNeverDiePR .