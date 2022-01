Elza Soares morreu no mesmo dia que Garrincha, quase 40 anos depois

A cantora e o jogador tiveram um filho, Manoel Francisco dos Santos Júnior, o Garrinchinha, que morreu aos nove anos num acidente de carro

A cantora Elza Soares viveu 17 anos com Mané Garrincha, que morreu em 1983. A morte da cantora, nesta quinta-feira, ocorreu no mesmo dia em que a do jogador de futebol, num 20 de janeiro.

Em entrevista a Pedro Bial em 2018, ela relembrou o relacionamento com o craque do Botafogo, que lhe teria prometido vencer a Copa de 1962 e lhe dedicar o título. Na ocasião, Pelé, o então craque da seleção, acabou fora do jogo depois de sofrer uma contusão.

“Eu sonho muito com o Mané. O maior amor da minha vida foi ele”, afirmou Soares no Conversa com Bial. “Ele me prometeu e disse: ‘Olha, crioula, essa Copa vou dar para você. Vou fazer gol para você. Eu nunca gostei de ser mulher de fulano. Eu sou eu. Não era preciso ser mulher do Garrincha para ser a Elza Soares. O Garrincha era marido da Elza Soares.”

