“Ele quer me matar em vida tirando minha filha” diz Gabi Sampaio sobre Hungria

PUBLICIDADE

Gabriela Sampaio, conhecida nas redes sociais por Gabi Sampaio, expôs recentemente em seu perfil atos de violência provocados contra ela pelo ex-companheiro, o rapper Hungria. O casal que durante o período entre 2016 e 2018 manteve uma relação aparentemente tranquila, passou por uma turbulência nos últimos dias.

Em conversa com o Jornal de Brasília, a influencer conta que tudo começou com um desentendimento que teve como pivô a filha do casal, Isadora. Hungria entrou com um processo no valor de 10 mil reais pela exposição e solicitou a censura prévia contra Gabi.

Em uma live feita por Gabi, a mesma teria sido questionada em alguns pontos e explicou tudo para os seguidores. “Ele tentou me calar, mas como somos pessoas públicas, e temos direitos como ser humano, não funcionou” explica Gabi.

Questionada sobre como teria sido o relacionamento, Gabi conta que ficou surpresa com a reação e diz que tudo que faz, inclusive o processo, sempre foi pensando no bem estar da filha. “Eu fui atrás dos direitos que ela tem como filha e das responsabilidades que ele tem como pai”, conclui.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Elogios e comentários positivos eram sempre mencionados por Hungria quando o assunto era a maternidade de Gabi com os filhos.

Ná época Gabi não faturava financeiramente com as publicações em redes sociais, isso se tornou um gatilho para que ela recebesse comentários e criticas negativas, até mesmo ataques pela internet, de que ela seria sustentada pelo rapper.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Frustrações, torturas psicológicas, depressão pós parto, minha mãe na época com câncer, meu pai com aneurisma, tudo que eu precisei passar e hoje depois de três anos ele vem querendo me matar em vida”

A influencer resolveu expor tudo depois das reações adversas do cantor que para ela foi uma surpresa, porém devido ao histórico já era de se esperar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Ninguém melhor que eu para falar, tenho propriedade e provas que não posso expor por estarem em segredo de justiça, mas eu posso dizer tudo pois fui eu quem vivi tudo isso”