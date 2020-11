Dubdogz apresenta remix oficial para “Tu Tu Tu” de Galantis em parceria com SUBB pela Ultra Records

À convite da, uma das mais renomadas gravadoras internacionais por onde artistas de todo o mundo frequentemente assinam, a dupla mineiraapresenta o remix oficial do hit “Tu Tu Tu” do duo suecoem parceria com. Responsáveis por diversos remixes de respeito, os irmãos Marcos e Lucas surpreendem mais uma vez com uma sonoridade mais parruda e intrigante, somada à destreza de Fred e Noronha do SUBB.

Ambos os projetos, fãs de Galantis, não hesitaram em mergulhar na produção desse remix.“Nós já vínhamos conversando com o Fredão, que inclusive é o responsável por grande parte das nossas masters, sobre fazer uma collab com o SUBB. Quando recebemos o convite da Ultra Records para remixar a ‘Tu Tu Tu’, lembramos na hora deles que, assim como nós, também são fãs do Galantis!”, contam os irmãos mineiros sobre o remix que foi produzido em uma semana. “Esse período no estúdio está rendendo bastante, estamos lançando muitas coisas e atualizando nosso repertório para quando tudo realmente normalizar. Temos certeza que esse remix vai explodir nas pistas”, finalizam.

Os últimos remixes oficiais de Dubdogz, “Baila Conmigo”, possui mais de 2.7 milhões de plays e “The Moment” de Sonny Fodera mais de 1.8 milhões de plays no Spotify. Mas, o verdadeiro remix de destaque foi o de “Alors On Dance” do Stromae, que hoje soma mais de 28 milhões de plays somente no Spotify, mostrando o porquê a Ultra Records escolheu os irmãos mineiros para remixar o hit de Galantis. Já a dupla SUBB (que também figura entre os djs mais ouvidos do país no Spotify) vem surpreendendo com sua recente “renovação sonora”, com 3 lançamentos nos últimos 2 meses que tem recebido diversos suportes de Djs pelo mundo, incluindo a track “Don’t Stop” no álbum de 5 anos do Laroc Club. “Ficamos muito felizes com o convite, o SUBB está numa boa sequência de lançamentos, nessa nova sonoridade que estamos apostando, e acho que conseguimos mesclar bem as ideias com a pegada marcante do Lucas e do Marcos! Sem contar que Galantis é uma das nossas maiores referências!”, revela SUBB.