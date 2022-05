Drone cai na cabeça de fã durante música ‘Meteoro’ em show de Luan Santana

A apresentação foi na sexta-feira (29) e fez parte da Expogrande 2022, evento que aconteceu até o último sábado (30)

Um drone caiu na cabeça de uma fã durante a música “Meteoro”, cantada por Luan Santana, em show que ele fazia na cidade de Campo Grande (MS). Ela não se machucou.

Momentos após o incidente foram registrados e publicados nas redes sociais. No vídeo, é possível ver a moça já com o eletrônico enroscado em seus cabelos e com a preocupação de que houvesse algum sangramento no nariz.

A apresentação foi na sexta-feira (29) e fez parte da Expogrande 2022, evento que aconteceu até o último sábado (30). A garota recebe ajuda de uma outra pessoa e não demonstrava nenhum ferimento mais grave.

De acordo com a assessoria de Luan Santana, o drone não fazia parte do show.