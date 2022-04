Downton Abbey: Por Trás das Lentes mostra os bastidores e curiosidades do longa

Em quatro episódios, “Downton Abbey: Por Trás das Lentes”, mostra cenas dos bastidores, entrevistas com o elenco e curiosidades sobre o filme

Downton Abbey II: Uma Nova Era, dirigido por Simon Curtis, com roteiro e produção de Julian Fellowes, chega aos cinemas brasileiros em 28 de abril. Para celebrar o lançamento, a Universal Pictures Brasil compartilha uma série de conteúdos especiais sobre o longa.

Em quatro episódios, “Downton Abbey: Por Trás das Lentes”, mostra cenas dos bastidores, entrevistas com o elenco e curiosidades sobre o filme. No Episódio 1: A História Até Aqui, que foi ao ar nesta terça-feira (19/4), a apresentadora Clara Amfo conversa com o elenco original de “Downton Abbey” sobre o que mudou desde o primeiro filme e mostra os bastidores de gravação do novo longa.

A sequência do filme de 2019 e da premiada série de TV “Downton Abbey” (2010-2015), reúne o elenco em uma grande jornada ao sul da França para desvendar o mistério da villa recém-herdada da Condessa Viúva.

