Dona do maior bumbum do Brasil quer superar recordista mundial

A modelo possui 126 cm de glúteos e quer alcançar o recorde mundial, que é da americana Mikel Ruffinelli, com 250 cm de quadril

Vanessa Ataides, de 36 anos, conhecida como a dona do maior bumbum do Brasil, quer voar mais alto com seu dote físico avantajado: quer superar e virar recordista mundial.

Em entrevista ao portal R7, a modelo, que possui 126 cm de glúteos, contou que pretende alcançar a americana Mikel Ruffinelli, que tem 250 cm de quadril.

“Quando chego em um objetivo, não paro, quero mais. Hoje, eu tenho o maior bumbum do Brasil, mas quero bater o recorde mundial”, disse.

Segundo Vanessa, ela tem seguido uma dieta para ganhar mais 20 kg, mas que tem sofrido para dar conta de ingerir tanto alimento.

“Estou montando um protocolo para ganhar 20 kg a mais. Sei que vai ser bem difícil, pois fazer dieta para engordar não é fácil. Por muitas vezes passo mal, pois tenho que comer muito, muito a ponto de sentir vontade de colocar para fora. Mas sei que com muita força de vontade eu vou conseguir”, explicou.

Em maio deste ano, Vanessa relatou ter sido agredida verbalmente na rua por conta do tamanho do seu bumbum.

“Eu trato todas as pessoas bem e com respeito. Então, não tenho porque admitir que as pessoas me tratarem mal. Não tenho culpa se algumas pessoas preferem se acabar em vez de se cuidar para se sentirem melhor. Por que tenho que pagar isso?”. Vanessa não deu detalhes do acontecido.