Dom Vinera agradece a vida e valoriza seus percalços em novo single

“Gratidão” é a primeira novidade do músico desde 2018 e estreia nesta quinta-feira (7) em todos os apps e YouTube.

Agradecendo a vida, as oportunidades e valorizando seus percalços, o cantor e compositor Dom Vinera, aspirante à aposta do surf music nacional, anuncia sua primeira novidade desde 2018. O artista lança o single e clipe de Gratidão no dia 7 de outubro, quinta-feira, em todos os apps de música e YouTube.

Composta pelo cantor após um período de reflexão de sua própria trajetória e assinada por Bruno Dupre – produtor musical responsável que já assinou singles como ´O Hip-Hop É Foda. Pt.1’ e “Papo Reto” do cantor Rael – a canção leva influências musicais que tangencia entre nomes como Gilberto Gil, Sine Calmon e Maneva. “Essa canção fala da necessidade de agradecer até os menores feitos do dia-dia. Fala sobre respirar fundo e seguir em frente mesmo depois de ter conversas desconfortáveis. Trata-se de realmente ser grato pelo milagre da vida, que mesmo em meio ao caos dos dias atuais ainda nos sobram vários motivos para sorri”, conta Dom Vinera.

A canção também vem acompanhada de um vídeo especial. Apostando em pequenas animações leves, sutis e detalhadas, o clipe da canção conta com a direção de Gustavo Ergang e foi produzido pela da NAV – responsáveis por projetos como “O Que Tiver que ser Será”, Maneva e Di Ferrero, “Processo Seletivo”, de Graveto e Rashid, “Ai ai” do cantor Julies e “Music Is Everywhere”, do Yutaka e Viegas”.

Novidades a caminho:

Sem lançar música desde 2018, o cantor revela querer compensar o tempo de ´hiato´ sem lançamentos, e já prometeu mais um single ainda para este ano e revela que está preparando uma nova turnê que deve estrear no início de 2022. ‘Nunca me senti tão musicalizado e inspirado como hoje. Tem tanta coisa em processo de finalização, que teremos músicas para lançar até o final do ano que vem. Ainda neste ano devo lançar um single ainda mais especial e que acredito muito. Também já estou preparando um novo show para uma nova turnê. Vai ser mágico!”, conta Dom.

Na música desde os anos 90, Dom Vinera quer fincar de forma firme nas areias do surf music. Com letras que falam do amor, natureza, da vida e da amizade, o cantor já se apresentou em importantes palcos como a Virada Cultural, Festival Reggae Brazuka e da tradicionalíssima Expo Music. O cantor também já participou de festas à festivais pelo Brasil com nomes como Zeider Pires (Planta & Raiz), O Surto, Pepeu Gomes, Simoninha e Bloco do Caos.